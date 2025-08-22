A poco de regresar a la Argentina, Wanda Nara buscó refugio en el calor de sus afectos más cercanos, después de las fuertes declaraciones que hizo contra Mauro Icardi, con quien mantiene una fuerte disputa mediática y judicial.

Allí la esperaban sus cinco hijos con la clásica tradición familiar: la montaña de regalos que ella suele traerles de cada viaje. Peluches, souvenirs de Hello Kitty, carteras, pantuflas, libretas y hasta una lunchera del famoso café temático de los Estudios Universal fueron parte de la fiesta de sorpresas.

Sin embargo, el momento más emotivo llegó con un regalo inesperado. Dos hámsteres, obsequio de su papá Andrés Nara, para el Día del Niño, conquistaron la escena y le arrancaron una sonrisa a la empresaria. Wanda se mostró profundamente conmovida al ver a los pequeños roedores, que no solo emocionaron a sus hijas, sino que también la hicieron viajar en el tiempo a su propia infancia.

La conductora no dudó en etiquetar a su padre en la publicación, y él replicó la historia con un mensaje cómplice que desarmó la intriga: “Gracias Wan por tu idea para el Día del Niño”. Un guiño familiar que refleja el nuevo vínculo que construyen, en un período marcado por reconciliaciones y reencuentros.

EL ESCANDALOSO MOTIVO POR EL QUE MAURO ICARDI LLAMÓ A WANDA NARA

Wanda Nara volvió a hablar de Mauro Icardi y, fiel a su estilo, no se guardó nada. En Puro Show, la conductora y empresaria contó que recibió un llamado de su ex y padre de sus dos hijas, y dio detalles de la charla que mantuvieron en privado.

“Me llamó él”, confirmó Wanda, ante la prensa que la estaba esperando en el aeropuerto de Ezeiza, tal como se pudo ver en el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez por eltrece.

Además, Wanda fue contundente al revelar que tiene pruebas de la charla que intercambiaron días atrás: “Sí, esa conversación está grabada. Llegado el caso, estará también en el expediente”, atino a decir.

Sobre el contenido de ese ida y vuelta, la hermana de Zaira Nara no quiso dar mayores detalles: “No me dijo nada nuevo, nada diferente, nada que a ustedes les pueda interesar más que eso. Está intentando ser feliz, pero obviamente no creo que lo sea. Una persona que está sin sus hijos… es todo fingido, es todo actuado, es todo para las cámaras”.

Para cerrar, Wanda lanzó una frase que encendió aún más la polémica: “Es parte del plan que a mí me dijo. Está escrito en todos los teléfonos. Revisen el WhatsApp de Kenny, también lo tiene. Todo mi entorno recibió este tipo de amenazas y de cosas”, cerró, polémica.