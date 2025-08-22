La denuncia de Wanda Nara por violencia familiar contra Mauro Icardi, por los escandalosos hechos que protagonizaron ambos en el Chateau Libertador con sus hijas en crisis de llanto de testigo, quedó archivada.

“Dado lo dictaminado precedentemente por el defensor de menores, corresponde el archivo de la misma”, enfatiza el veredicto del Juzgado Civil 106 de la Ciudad de Buenos Aires.

Luego, el magistrado instó a Wanda a “concurrir por la vía y la forma correspondiente” para denunciar “los planteos que exceden al ámbito estipulado para los procesos de violencia familiar”.

La Justicia archivó la denuncia de violencia de género de Wanda Nara contra Mauro Icardi.

Es decir, Nara debería llevar su caso al fuero penal de la Ciudad, tal comentaron en DDM.

WANDA NARA SE COMPARÓ CON JULIETA PRANDI

Al llegar a Ezeiza desde Estados Unidos, Wanda había mencionado la condena al exmarido de Julieta Prandi: “Lo de Julieta me dio esperanzas, me dio fe y tranquilidad, me dio como paz. Mi caso es muy parecido al de Julieta, pero en mi caso, lamentablemente, sí llegaron a los golpes”.

Como Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por “violaciones, abuso económico, violencia psicología y secuestro”, Wanda Nara eludió definiciones concretas en respuesta a Puro Show: "No voy a hablar públicamente de eso, pero tengo todas las situaciones que decís”.