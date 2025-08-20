El vínculo entre Mauro Icardi y Wanda Nara vuelve a quedar en el centro de la tormenta mediática. Luego de que la empresaria acusara públicamente al delantero de “espiarla” en las redes sociales, el jugador del Galatasaray eligió responder de la manera más contundente: con una foto que no pasó inadvertida.

A través de sus historias de Instagram, Icardi compartió una postal en la que se lo ve sonriente y muy cerca de su pareja, Eugenia “la China” Suárez, a quien abrazó con complicidad, y con quien está instalado en Turquía.

El posteo no tardó en generar repercusiones entre los fanáticos y los medios, que señalaron que el futbolista habría decidido mostrarse más feliz que nunca con su novia, dejando en claro que las palabras de Wanda no repercutieron en su noviazgo.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi)

MAURO ICARDI FUE DECLARADO COMO DEUDOR ALIMENTARIO: EMBARGO MILLONARIO Y PROHIBICIÓN PARA SALIR DEL PAÍS

El escándalo judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo. Según informó la periodista Laura Ubfal en su cuenta de X (antes Twitter), el futbolista fue declarado oficialmente deudor alimentario por la Justicia argentina, en medio del proceso de ejecución de alimentos que inició su expareja.

De acuerdo al fallo, Icardi deberá afrontar una multa de 3.500 dólares diarios por incumplimiento, mientras que además se dictó la prohibición de salida del país en caso de que ingrese a la Argentina. Como si fuera poco, se dispuso también el embargo de ‘la casa de los sueños’ que adquirió Icardi y donde vive con su novia, Eugenia “la China” Suárez cuando está en la Argentina.

En la imagen compartida por la periodista, se detalla la resolución del Juzgado Civil 106, donde figura a Wanda Nara como actora y a Mauro Emanuel Icardi como demandado en la causa por ejecución de alimentos.

Por: Fabiana Lopez

La noticia generó un fuerte revuelo en las redes sociales, donde muchos usuarios se mostraron sorprendidos por la contundencia de las medidas judiciales contra el futbolista, que en los últimos meses se instaló en Turquía junto a Eugenia.