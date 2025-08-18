Ni siquiera el Día del Niño puede ser interpretado por Wanda Nara como una tregua con Mauro Icardi ya que la mediática aprovechó una fecha tan significativa para reactivar el reclamo por la millonaria deuda de alimentos que mantiene el futbolista con un fuerte descargo.

“Ayer fue el día del niño … Violencia también es arruinarles e ignorar fechas importantes, plantarlos el dia del padre o ver en la agenda espacio para ir a su cumpleaños y no venir. Ayer en el día de ellos no publicar nada, no hacer un regalo, etc. ¡Ah, pero el nombre escrito, que no falte en las zapatillas o remeras para el show!”, escribió.

El descargo de Wanda Nara contra Mauro Icardi

“No pagar absolutamente ni 1 peso de alimentos, cuando tenés la obligación moral además de la orden judicial, multas, etc, es violencia”, afirmó Wanda. “Después reclamas tus derechos cuando no cumplís con tus obligaciones”, agregó.

WANDA NARA ACIUSÓ A MAURO ICARDI DE PAGARLES EL COLEGIO A LOS HIJOS DE LA CHINA SUÁREZ “POR VENGANZA”

Como si fuera poco te haces cargo de nuevos nenes, pagando colegios que los propios padres no podrían pagarles y que lo haces solo por venganza a tu familia”, reveló, y acusó: “El colegio de las tuyas es el segundo año que NO PAGAS”.

“¿Cómo puede salir del país como si nada si hace diez meses no paga ni la obra social y ni un peso de alimentos? ¿Qué clase de abogadas de familia le festejan a un padre semejante abandono?”, señaló, en referencia a los logros judiciales de Elba Marcovecchio y Lara Piro.

Mauro Icardi y Wanda Nara (Foto: redes sociales).

En ese sentido, Wanda aseguró: “Yo seguiré ayudando a tu propia familia como hice siempre, que hay gente muy digna que no pide, pero que se pasan horas trabajando para no ganar ni en toda una vida lo que tiras en colegios de nenes que no son tu responsabilidad y lo haces solo para seguir lastimando y denigrando a las tuyas”.

“Para que sepan, el pago del colegio de mis 3 hijos varones siempre salió de mi trabajo como agente y en Europa lo pagué muchas veces desde mi sociedad, de la cual soy socia única. Cuando los niños se alejan o deciden no ver ni escuchar no lo hacen por la falta de pago lo hacen por el abandono o remplazo, sumado a la humillación de ver festejos en redes a niños nuevos, pero a ellos en sus días NADA”, cerró Wanda, en obvia referencia al silencio de radio de Icardi durante el domingo, Día del Niño.

