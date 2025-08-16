Wanda Nara habló con Puro Show y dio detalles sobre su estado actual de salud en medio de su interminable guerra con Mauro Icardi. Luego de las especulaciones que circularon en los últimos meses, la conductora dejó en claro cómo sigue su enfermedad.

“¿Cómo estás de salud?”, le preguntó el cronista y la empresaria contestó: “Bien, estoy controlada, no curada”. Además, se refirió a los rumores que surgieron desde que se conoció su diagnóstico y fue tajante.

Wanda Nara habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“Dijeron cada cosa que yo ya no puedo controlar, cómo podría jugar con eso…”, dijo indignada la mediática dejando en claro que continúa con sus tratamientos y que mantiene su enfermedad bajo control, aunque no se ha curado por completo.

QUÉ DIJO WANDA NARA CUANDO SE ENTERÓ QUE TAMARA BÁEZ LA COMPARABA CON LA CHINA SUÁREZ

En el ida y vuelta con la prensa, Wanda Nara fue consultada por las declaraciones de Tamara Báez, que la comparó con la China Suáez al acusarla de haberse metido entre ella y Elián.

“Cuando lo conocí a él, él estaba con otra chica, así que no me metí en ninguna relación. Eso lo aclaré mil veces”, dijo contundente la mediática y dejó en claro que no sigue en redes sociales a Tamara.

