Wanda Nara nunca ocultó su amor por su hermana Zaira y, esta vez, publicó un emotivo mensaje por su cumpleaños 37.

La empresaria e influencer subió una historia con una captura de pantalla de una videollamada donde se ven los rostros de ambas.

Allí agregó un sentido texto. “Feliz cumpleaños. Te amo con todo mi corazón. Sos lo más importante de nuestra familia”, empezó.

El emotivo mensaje de Wanda Nara a su hermana Zaira por su cumpleaños

Y agregó: “Te amo y somos afortunados de tenerte y aprender del gran corazón que tenés, tu bondad no la tiene nadie. Gracias por enseñarnos tanto. Tus valores ya no existen y me dan orgullo. Sos la mejor mamá, tía, madrina y hermana”.

ASÍ CELEBRÓ ZAIRA NARA SU CUMPLEAÑOS

La modelo es uno de los rostros de una marca de cerveza en la Argentina y coincide en el natalicio. La empresa es centenaria y ella celebró sus 37.

El cumpleaños 37 de Zaira Nara en San Martín de los Andes

Por eso, la cervecería le hizo un peculiar regalo en San Martín de los Andes: la habitación de hotel con globos blancos y dorados y una torta que decía: “La reina lleva Corona”.