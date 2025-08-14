Wanda Nara regresó este jueves de trabajar en México, donde grabó episodios del reality Love is Blind junto a Darío Barassi y agradeció “tener hijos con una madre que trabaja”. Contó que antes del viaje se hizo estudios médicos y que ahí se dio cuenta que sigue con la obra social cortada por su ex, Mauro Icardi.

Asimismo, Wanda reafirmó que sus hijas no irán a Turquía porque “no están todas las garantías” para que regresen a ella desde ese país y reveló que ofreció un lugar a 20 minutos de esa nación para que se reúnan con Icardi, pero que aún no tuvo respuesta.

Asimismo, confirmó que el jugador de Boca Juniors Ayrton Acosta “a veces le escribe”, y que su relación con L-Gante es una amistad, no un romance, pero que lo quiere mucho.

Leé más:

Qué esconde el acuerdo secreto entre L-Gante, Tamara Báez y Wanda Nara: “Vamos a recuperar la que perdimos...”

WANDA NARA VOLVIÓ DE MÉXICO Y SE PUSO AL DÍA CON TODOS LOS TEMAS: HIJOS, SALUD, L-GANTE, JULIETA PRANDI Y HASTA EVANGELINA ANDERSON

“No me interesa lo que dice Tamara Báez. Con ella tengo la mejor”, aseguró Wanda, y dijo que desconoce por qué L-Gante dejó de seguirla en sus redes sociales, pero que ella lo sigue todavía.

Wanda también adelantó que le esperan un par de viajes más antes de volver a México a seguir grabando Love is Blind. Wanda también hizo referencia a Evangelina Anderson, con quien ahora mantiene una amistad, y que en las últimas horas confirmó su separación de Martín Demichelis.

Finalmente, la mediática se hizo eco de la condena a 19 años de prisión al ex de Julieta Prandi, Claudio Contardi, y le envió todo su apoyo a la modelo, al tiempo que se mostró muy afectada por la situación que vivió durante años.

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

Leé más:

Mauro Icardi repitió con la China Suárez la misma rutina que tenía con Wanda Nara

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.