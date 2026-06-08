La reconciliación entre Wanda Nara y Martín Migueles continúa pese al anuncio de ruptura que hizo la mediática hace unas semanas. La empresaria y el empresario blanquearon su “regreso” y hasta compartieron una salida familiar antes de que Mauro Icardi pasara a buscar a sus hijas.

Sin embargo, la noticia no cayó bien en el entorno de Wanda, donde crecen las dudas y la preocupación por el vínculo con el empresario, que aparece mencionado en una investigación vinculada a presuntas maniobras financieras y cambiarias relacionadas con el empresario Elías Piccirillo, según contó Marina Calabró este lunes en PrimiciasYa.

Wanda Nara y Nora Colosimo en los Martín Fierro 2026 (Fotos: Movilpress).

La periodista contó que la familia de Wanda está en alerta máxima. “Ya no saben cómo advertirle que se despegue”, contó la periodista, y apuntó especialmente a Nora Colosimo, la madre de la mediática, como la más inquieta por la relación. “A Nora se le pararon los pelos y ya no saben cómo decirle: ‘ojo’”, agregó Calabró, dejando en claro el nivel de tensión que se vive puertas adentro.

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El historial de Migueles no ayuda a calmar las aguas. Según relató Calabró, Claudia Ciardone —expareja del empresario— también lanzó advertencias. “Cuando Ciardone estaba con Migueles, parece que él tenía una reputación de avería en el barrio, le decían ‘viudo negro’”, disparó la periodista. Además, contó que a Claudia le llamaba la atención el interés de Migueles por el dinero: “Estaba demasiado pendiente de la plata de su entorno y la de ella misma, preguntándole dónde la guardaban”.

La preocupación llegó a tal punto que, según Calabró, Ciardone le mandó a decir a Nora Colosimo, a través de una amiga en común, que tenga cuidado con él. El mensaje fue claro: el entorno de Wanda no confía en las intenciones de Migueles y teme que la empresaria salga perjudicada.

Foto: Instagram (@nora_colosimo) Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

En medio de las versiones, Martín Migueles habló con Marina Calabró y fue tajante sobre su vida sentimental: “Mi único pecado es que me gustan mucho las mujeres y soy muy desprolijo cuando me voy”, reconoció. Por su parte, Luis Ventura sumó detalles sobre la química entre Wanda y Migueles durante las grabaciones de MasterChef Celebrity: “Wanda se iba del set y de su eje de conductora, la mirada se perdía en él, cuando aparecía”.

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