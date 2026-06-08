La noticia sorprendió a todos: Wanda Nara decidió desprenderse de su imponente mansión en el exclusivo Lago di Como, una de las zonas más codiciadas de Italia. La propiedad fue tasada en 8 millones de euros, una cifra que la ubica entre las casas más caras del país, pero lo que más llamó la atención fue el trasfondo de la operación.

Santiago Sposato reveló en Infama, la mansión se ofrece al mercado con una deuda acumulada por tasas municipales e impuestos impagos. “Tiene una deuda muy grande de tasa municipal, dejaron de pagar los impuestos de la casa hace rato. La vende con deudas”, aseguró Sposato, generando sorpresa entre los panelistas y abriendo interrogantes sobre la situación financiera de la empresaria.

La residencia de Wanda Nara no solo destaca por su valor y ubicación privilegiada, sino también por los conflictos que la rodean. Gonzalo Sorbo, panelista del ciclo, fue contundente: “Estaba medio abandonada esta casa, ¿no?”. Sposato le dio la razón y recordó el testimonio de Carmen, una exempleada que denunció a Wanda por graves acusaciones laborales. “El jardinero recibía la mensualidad y era el encargado de ir a comprar para el súper”, sumó Sorbo.

La casa de campo de Wanda Nara en Lago di Como. Crédito: Instagram

La casa de campo de Wanda Nara en Lago di Como. Crédito: Instagram

Karina Iavícoli agregó: “Después de Carmen había otra señora, una empleada doméstica que iba a limpiarle y que Wanda, estando ahí, le dijo: ‘Sí, sí, yo después te lo pago’. Se fue de viaje y tampoco le pagó a esa empleada”.

La mansión cuenta con ocho dormitorios, cuatro baños y espacio para tres autos. El entorno del Lago di Como suele atraer a celebridades y empresarios internacionales, lo que suma atractivo a la operación. “Son de las casas más caras en Italia”, remarcó Sorbo al describir el nivel de la vivienda.

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Durante los últimos meses, Wanda compartió en sus redes sociales imágenes del interior de la casa, mostrando ventanales amplios, decoración clásica y un comedor elegante. La paleta de colores elegida fue la de los grises y en cada rincón hay flores, detalles que despertaron elogios entre sus seguidores y dejaron en evidencia el lujo de la residencia.

En medio de cambios personales y judiciales, Wanda Nara decidió reorientar sus inversiones. Sposato lo resumió así: “Hoy el gran negocio de Wanda está en Estados Unidos. Tiene gente en una de las bancas de inversión online más importantes del mundo que le está manejando todo muy bien”.

La casa de campo de Wanda Nara en Lago di Como. Crédito: Instagram

Las increíbles postales de Wanda Nara disfrutando de Lago de Como.

El periodista fue más allá y dio nombres propios: “JP Morgan, uno de los bancos de inversiones más importantes del mundo, en la avenida Madison 383 de Nueva York, le maneja inversiones. Wanda, ¿tenés un palito? Invertimos en petróleo, en tal bono, acciones. Bueno, le está yendo muy bien con eso”.

El diálogo entre los panelistas también giró en torno a la vida privada de Wanda, con menciones a su vínculo con Martín Migueles y la relación con Mauro Icardi. “Nunca se peleó”, apuntó Marcela Tauro, mientras Iavícoli sumó: “Nunca se separó”.

El polémico incendio en la casa de Wanda Nara y Mauro Icardi en Lago di Como

La venta de la mansión no solo implica un cambio de estrategia de inversión, sino también una redefinición del patrimonio de la empresaria. “La cifra llamó la atención por tratarse de una operación con deudas fiscales pendientes”, sintetizó Sposato.

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