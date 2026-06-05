Mauro Icardi y La China Suárez regresan a la Argentina. La pareja aterriza en Buenos Aires entre el viernes 5 y el sábado 6 de junio, proveniente de Estambul, Turquía, con varias valijas y compañía: viajan junto a Marcela Riveiro —madre de la actriz— y un grupo de amigos cercanos.

El plan es claro: pasar tres semanas en el país junto a las hijas que el delantero tiene con Wanda Nara.

El sábado 6 de junio, Icardi pasará a retirar a las nenas por la casa donde actualmente está instalada Wanda Nara —en el barrio El Yacht, de Nordelta—, ya que la empresaria se encuentra refaccionando su departamento en el Chateau Libertador. Las menores se quedarán con su papá y La China durante toda la estadía porteña.

EL JUEZ DEFINIÓ EL RÉGIMEN DE VISITAS DE LAS HIJAS DE ICARDI Y WANDA NARA

La visita no es improvisada: en la audiencia celebrada este viernes, el juez Adrián Hagopian —a cargo de la causa civil 106 en CABA— junto a la Defensoría del Menor resolvió el régimen de visitas para Francesca e Isabella.

Mauro Icardi y La China Suárez aterrizan en Buenos Aires Por: Instagram

Un detalle a tener en cuenta es que las vacaciones de invierno del Colegio Lincoln —donde estudian las nenas— arrancan recién el 19 de junio y se extienden hasta el 4 de agosto.

Por eso, el acuerdo judicial establece que Icardi tiene la obligación de llevarlas al colegio, a las actividades interescolares como danza, y a la psicóloga.

Wanda Nara

Hubo un pequeño punto de tensión en el medio: Francesca e Isabella querían llevarse sus mascotas, pero desde el lado de Mauro hubo resquemor ante ese pedido. A pesar de que Icardi aún adeuda la cuota alimentaria, la abogada de Wanda, Ana Rosenfeld, impulsó el contacto y el diálogo del padre con sus hijas.

EL FUTURO FUTBOLÍSTICO DE MAURO ICARDI: ¿SE QUEDA O SE VA?

Más allá de la agenda familiar, Icardi tiene otro frente abierto: su contrato con el Galatasaray vence el 30 de junio. Estas tres semanas en Buenos Aires también servirán como pausa para que el delantero analice su futuro profesional. Por ahora, su intención es clara: seguir jugando en el exterior. Argentina no entraría en sus planes, al menos por el momento.

Soccer Football - Super Lig - Galatasaray Trophy Ceremony - Rams Park, Istanbul, Turkey - May 15, 2026 Galatasaray's Mauro Icardi during the trophy ceremony REUTERS/Dilara Senkaya Por: REUTERS

El regreso de la pareja se da en un contexto de exposición mediática permanente. Cada movimiento de Icardi y La China Suárez genera atención, y esta visita —que combina la causa judicial con los hijos, el fin de contrato y la convivencia con Wanda en la misma ciudad— promete mantener el tema en la agenda del espectáculo durante las próximas semanas.