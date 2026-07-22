La casa de Gran Hermano: Generación Dorada ya tiene su primera parejita. Contra todos los pronósticos, Fabio Agostini y Juliana “Tini” Díaz dejaron de lado las miradas cómplices y terminaron confirmando la química con un apasionado beso frente a varios de sus compañeros.

La escena no tardó en convertirse en uno de los momentos más comentados del reality de Telefe y dejó en claro que el español ya encontró a la persona con la que quiere compartir esta nueva experiencia dentro del juego.

Lo llamativo es que, apenas ingresó a la casa, el panorama parecía muy distinto. En un primer momento, muchos creían que Fabio retomaría el vínculo con Luana Fernández, con quien ya había protagonizado un acercamiento durante su anterior paso por el programa, cuando ingresó a la casa gracias a un intercambio con La Casa de los Famosos.

Foto: Captura de video de X (@LauBufalo)

Sin embargo, esa posibilidad nunca terminó de concretarse. Como si fuera poco, el español también protagonizó un primer histeriqueo con Daniela “Pestañela” Celis apenas cruzó la puerta del reality, alimentando las especulaciones sobre un posible romance.

Pero el juego dio un giro inesperado. Quien finalmente ganó la pulseada fue Tini, que logró captar toda la atención de Fabio durante las primeras horas de convivencia. Después de varios cruces, sonrisas y una evidente complicidad, ambos terminaron sellando el inicio de este affaire con un beso frente a otros jugadores, que fueron testigos del momento.

¿Nace una nueva pareja en Gran Hermano: Generación Dorada?

Foto: Captura de X (@LauBufalo)

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UN PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO QUEDÓ FLECHADO POR UN EXJUGADOR QUE VOLVIÓ A LA CASA

La llegada de los exjugadores a la casa de Gran Hermano: Generación Dorada no solo sacudió la estrategia del juego, sino que también despertó sentimientos inesperados. En las últimas horas, Sebastián Cola sorprendió al revelar que siente atracción por Juan Pablo “Devi” De Vigili, quien reingresó al reality como invitado especial.

La confesión ocurrió durante el streaming del ciclo de Telefe, donde el participante se mostró completamente descolocado por lo que está viviendo dentro de la casa: “No me quiero distraer, no me puedo distraer. ¿Por qué el amor siempre viene a cag... la vida? No, amor no, pará... Ya dije amor, no. No es amor. Me gusta, punto”.

Lejos de afirmar que se trata de un enamoramiento, Cola intentó encontrarle una explicación a lo que le está pasando: “¿Será el aislamiento? Puede ser. Hay que echarle siempre la culpa al aislamiento. Pero me gusta alguien. Siempre la gente que me gusta no gusta de mí”.

Foto: Captura (Telefe)

“Podemos llegar a ser grandes amigos, pero me tiene que dejar de gustar. Esto va a ser pasajero. Como un amor de verano. De todas las personas, creo que con la que más desarrollé, con la que más hablé y con la que más confianza tengo es con él. Es el más parecido a mí, el que mejor me cae”, siguió.

Finalmente, decidió ponerle nombre y apellido a la persona que le robó la atención dentro del reality: “Es oficial, me gusta alguien, me gusta Devi. Es tremendo. Nunca me imaginé que esto podía pasarme”, cerró, con humor.