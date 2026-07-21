Mientras continúa su participación en Gran Hermano Generación Dorada, comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre la vida de Sol Abraham fuera de la casa. En LAM aseguraron que la participante habría dejado una importante deuda de expensas en el exclusivo edificio de Recoleta donde residía antes de ingresar al reality.

Según contó Pepe Ochoa, el monto adeudado rondaría los 1.600.000 pesos. De acuerdo con la información brindada en el programa, las expensas estarían registradas a nombre de su expareja, aunque el usufructo del departamento correspondería a Sol Abraham.

“Las expensas son de un millón seiscientos mil pesos, están a nombre de su ex, pero el usufructo de la propiedad está a nombre de Sol. Ahora viven ahí la hermana, la mamá y la hija de ella”, explicó el panelista.

EL SUPUESTO CONFLICTO CON LOS VECINOS

En el ciclo de América TV también sostuvieron que la deuda no sería el único inconveniente que tendría la participante. Según Ochoa, varios vecinos mantendrían diferencias con ella por situaciones ocurridas en el edificio.

El panelista afirmó que algunos propietarios la cuestionaban por sus modos y que también habría existido una relación tensa con el encargado. Incluso, aseguró que en distintas oportunidades le habría solicitado realizar tareas fuera de horario y que también habría protagonizado discusiones con otros empleados del consorcio.

EL CHEQUE SIN FONDOS QUE HABRÍA DESATADO LA POLÉMICA

Siempre de acuerdo con la versión presentada en LAM, el conflicto escaló cuando Sol Abraham habría intentado cancelar parte de la deuda mediante un cheque que no tenía fondos suficientes.

“Quiso pagar las expensas con un cheque sin fondos y se armó un despelote con los vecinos”, afirmó Pepe Ochoa.

El programa también mostró el testimonio de un vecino del edificio, quien, sin mencionar directamente a la participante, aseguró que existe un propietario que mantiene una deuda desde hace varios meses.

“Lo venimos soportando hace meses. Paga un mes y después deja de pagar varias cuotas”, expresó.

SU VIDA ANTES DE GRAN HERMANO

Antes de ingresar al reality, Solange Gómez Abraham, conocida públicamente como Sol Abraham, compartía en redes sociales imágenes de un estilo de vida asociado al lujo. En el programa deslizaron que esa situación habría cambiado tras su separación de Marcelo Da Corte, con quien estuvo casada y tuvo una hija.

Según recordaron, ambos se conocieron mientras trabajaban en un canal de música y formaron una familia. Tras la ruptura, trascendió que Da Corte prefirió mantenerse alejado de la exposición mediática y no ser vinculado con el presente televisivo de su expareja.