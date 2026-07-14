A un mes y medio de haber reingresado a la casa de Gran Hermano Generación Dorada, Solange Abraham vivió como un triunfo personal la eliminación de Manuel Ibero.

Desde su regreso al reality, Solange se propuso sacar del juego a Manuel. Durante las últimas semanas logró desestabilizarlo y exponer una faceta de su personalidad que muchos espectadores calificaron como más hostil y vehemente.

Qué hizo Solange Abraham en plena eliminación de Manuel Ibero en Gran Hermano (captura de Telefe)

Qué hizo Solange Abraham en plena eliminación de Manuel Ibero en Gran Hermano

La noche del 13 de julio, cuando Santiago del Moro anunció que Manuel Ibero era el nuevo eliminado, luego de quedar en un mano a mano con Luana Fernández, Solange ya se encontraba esperando el resultado junto a la puerta del confesionario.

Apenas escuchó el nombre de Manuel, estalló de alegría: saltó, bailó, celebró el resultado y agradeció al público por el apoyo que recibió en la votación.

Un detalle llamó especialmente la atención de los seguidores del programa: Solange no se acercó a despedir a Manuel antes de que abandonara definitivamente la casa de Gran Hermano. El gesto fue considerado polémico y descortés por algunos espectadores, mientras que otros lo entendieron como una reacción lógica en el marco de la rivalidad entre ambos.