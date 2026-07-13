A un año de que explotara la escandalosa infidelidad de Diego Brancatelli a Cecilia Insinga con Luciana Elbusto, en LAM mostraron una tanda de chats filtrados entre las dos mujeres con fuertes comentarios.

En el ciclo que conduce Ángel de Brito recordaron la ocasión en la que Elbusto publicó una story de Instagram en la que se podía leer “Buen Día. Ojo que todo lo que decías vuelve” y, más abajo, una captura de un chat en el que le habían escrito “Deseo que te mueras hija de mil put...”, y eso fue el disparador para mostrar el intercambio completo.

los mensajes más fuertes entre Cecilia Insinga y Luciana Elbusto (Foto: captura América TV) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

En una de las capturas se puede leer “Me chupa un ovario, conch.... Atendé, ya que tuviste ovarios. Te voy a llamar hasta que me atiendas. A ver si tu CM filtra esto también. Deseo que te mueras, hija de mil put...”, cerró. Este mensaje de Insinga confirma que fue ella la que le lanzó ese tremendo exabrupto a Elbusto.

Leé más:

Luciana Elbusto dio detalles de sus encuentros íntimos con Brancatelli: “No fui un polvo”

LOS TREMENDOS CHATS ENTRE CECILIA INSINGA Y LUCIANA ELBUSTO

En otra captura, se lee a Cecilia escribir: “No manches la profesión. Hablar de la gente no es hacer periodismo, es ser una mier... Como lo que te dedicás a ser vos en la vida y en la profesión”. A continuación, la producción mostró chats que iban creciendo en violencia.

los mensajes más fuertes entre Cecilia Insinga y Luciana Elbusto (Foto: captura América TV) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

“Mudita resultaste. Ja, ja. Tanto ovario, tanto ovario y ahora ¿qué pasa? ¿Te comés los mocos?”, dice otro de los mensajes entre muchísimos otros “eliminados”, es otro de los mensajes de la ex cronista de eltrece a Luciana Elbusto. “Y obvio que deseo que te pase lo peor que te pueda pasar, ya que sos tan zorra filtrá esos chats también así te hacés más famosa de lo que te hiciste, Forr.., hija de mil put...”, agregó la esposa de Brancatelli.

los mensajes más fuertes entre Cecilia Insinga y Luciana Elbusto (Foto: captura América TV) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Finalmente, el intercambio finaliza con una llamada perdida y una advertencia de Insinga: “Te voy a llamar hasta que me atiendas”. Ese es, por ahora, el último chat filtrado entre las dos mujeres tras el escándalo con Diego Brancatelli.

Leé más:

Brancatelli recordó la infidelidad a Cecilia Insinga con Luciana Elbusto: “Me da vergüenza y trato de...”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.