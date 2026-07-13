Nico Occhiato atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Este lunes, sobre el final de su programa en Luzu TV, el conductor rompió en llanto al comunicar una noticia que conmovió a sus seguidores: murió su abuela Conce, la entrañable mujer que se ganó el cariño del público tras acompañarlo durante su paso por el Bailando y que, desde entonces, se convirtió en una presencia habitual en sus contenidos.

Con la voz quebrada, Nico explicó que había decidido mantener la noticia en la intimidad hasta sentirse preparado para compartirla: “Nunca me imaginé contar esto. Esto no pasó hace poco, pasó hace un par de semanas. Decidí guardarlo para mí y la privacidad de mi familia porque sinceramente necesitaba atravesarlo y estar bien yo para contarlo”, expresó.

Luego, el conductor confirmó el fallecimiento de quien fue una de las personas más importantes de su vida: “Hace un par de semanas falleció mi abuela Conce, una persona que todos conocieron. Fue parte de toda la familia y de todos nosotros. Ella estaba mal hace un tiempo”, dijo antes de quebrarse en vivo.

Foto: Instagram (@nicoocchiato)

Occhiato también explicó por qué hacía tiempo que sus seguidores ya no veían a su abuela en videos o publicaciones: “Mucha gente me escribía y decía: ‘Mostrala, ¿por qué no hacés videos con tu abuela?’. Era desde el amor y siempre lo tomaba desde ese lugar. Pero era porque ella no estaba tan bien y la estábamos cuidando y acompañando a que suceda lo que terminó sucediendo. Es el ciclo de la vida”, confesó.

El conductor reveló que el duelo coincidió con las últimas semanas de trabajo y que muchos espectadores notaron que algo le ocurría: “Seguramente los que nos miran todos los días se daban cuenta de que a mí algo me pasaba. Por ahí lo asociaban a otras cosas, pero no. Era esto”, aseguró.

Y agregó, con total sinceridad: “Los programas me costaron una banda, me costaron muchísimo, pero yo sentía que era lo que tenía que estar haciendo. Traté de ser lo más profesional posible y tuve un equipo que me acompañó de una forma muy hermosa. No hubiese sido lo mismo si no hubiese estado acompañado de ellos”.

Foto: Web

En otro tramo de su emotivo descargo, Nico recordó que su abuela padecía Parkinson desde hacía muchos años y explicó cómo toda la familia luchó para mejorar su calidad de vida: “Mi abuela tenía Parkinson hace muchísimos años. Si la veían bien era porque intentábamos darle todo el amor del mundo, motivarla a levantarse, a salir de la cama. Los neurólogos siempre nos decían que tratáramos de mantenerla con la cabeza ocupada”, contó.

Además, recordó que llevarla a grabaciones o invitarla a participar de los contenidos tenía un objetivo muy especial: “Todo eso hacía que ella tuviera un objetivo: ponerse linda, ir a la peluquería, pensar qué decir. Eso la hacía seguir adelante”, explicó.

“Hace un par de semanas falleció mi abuela Conce, una persona que todos conocieron. Fue parte de toda la familia y de todos nosotros. Ella estaba mal hace un tiempo”.

Finalmente, Nico Occhiato reveló que todavía está transitando el duelo y que el dolor continúa siendo muy profundo: “Sabíamos que esto iba a pasar, pero obvio que es durísimo cuando sucede. Yo necesitaba estar con mi familia y atravesar ese duelo en la privacidad de mis seres queridos”, afirmó.

Y cerró con una confesión que conmovió a todos los presentes: “En el momento en que sucedió no estaba preparado para contarlo públicamente porque es el día de hoy que todavía no puedo ver fotos de mi abuela. Les soy 100% sincero”.

“En el momento en que sucedió no estaba preparado para contarlo públicamente porque es el día de hoy que todavía no puedo ver fotos de mi abuela“.

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MARLEY ROMPIÓ EL SILENCIO Y REVELÓ DE QUÉ LADO ESTÁ ENTRE FLOR PEÑA Y NICO OCCHIATO TRAS EL ESCÁNDALO

En medio de la fuerte repercusión que generó la salide de Florencia Peña del programa que conducía por Luzu TV, cuyo dueño es Nico Occhiato, Marley fue consultado sobre la polémica y no esquivó el tema. En una nota con PrimiciasYa, el conductor dejó en claro cuál es su postura y aseguró que el conflicto tomó una dimensión mucho mayor de la que realmente tiene.

"Todo tiene solución. Es demasiado barullo que hacen en la tele nada más. Estamos todos hablando y estamos todos bien. Está todo bien“, afirmó Marley, intentando bajarle el tono a la controversia.

Sin embargo, reconoció que existen conversaciones para intentar resolver la situación: "Estamos hablando, pero vamos a ver cómo se resuelve. Con Florencia tengo la mejor relación, con Nico también. Esto es una exageración televisiva“, sostuvo, convencido de que la pelea fue amplificada por la exposición mediática.

Marley (Foto: Movilpress)

Cuando el cronista le preguntó directamente si tomaba partido por alguno de los protagonistas, Marley -que estaba al frente del streaming El Show del Verano con Florencia- respondió con sinceridad, aunque dejó entrever su afecto por la actriz: "Yo soy neutro. Obviamente, a Florencia la apoyo y veremos cuando nos encontremos con Nico qué resolvemos“, expresó.

Finalmente, dejó en claro que no piensa seguir alimentando la polémica y lanzó una frase tan espontánea como contundente: "No puedo estar contestando todo el tiempo todas estas bolud... porque, si no, todo se amplifica“.