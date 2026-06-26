Nicolás Occhiato anunció que se prepara para regresar a la Argentina luego de tres semanas en EE.UU., donde encabezó junto a su equipo de Luzu TV la cobertura del Mundial 2026. El conductor volverá al país justo cuando crecen las versiones sobre un posible conflicto judicial con Flor Peña tras su salida de la plataforma, y de fuga de sponsors.

El viaje de Occhiato y los integrantes de Nadie dice Nada siempre tuvo una duración definida. Así lo recordó Fefe Bongiorno en LAM, donde explicó que el objetivo era cubrir únicamente la fase de grupos del Mundial. “Lo dijeron ellos”, señaló el panelista al confirmar que el regreso estaba previsto desde el comienzo.

Nico Occhiato rompió el silencio en Luzu tras la fake news sobre el padre de Messi y el escándalo con Flor Peña

Con el último partido de la Selección Argentina en esta instancia programado para este sábado, el equipo emprenderá la vuelta y retomará las transmisiones habituales desde Buenos Aires. De hecho, fue el único programa de Luzu TV que viajó a Estados Unidos para realizar una cobertura especial del certamen.

Leé más:

Tras el escándalo en Luzu TV, Florencia Peña tuvo un gesto con Nico Occhiato que nadie esperaba

NICO OCCHIATO DEJA EL MUNDIAL Y VUELVE AL PAÍS EN MEDIO DEL ESCÁNDALO CON FLOR PEÑA

Además, el regreso coincide con otros compromisos laborales del equipo. Ángela Torres, por ejemplo, deberá reincorporarse a las grabaciones de Popstars, cuyo estreno está previsto para los primeros días de julio.

Mientras tanto, el nombre de Nicolás Occhiato volvió a quedar en el centro de la escena por el conflicto con Flor Peña. Fernando Burlando, abogado de la conductora, deslizó que la actriz estaría en condiciones de iniciar acciones legales contra Luzu TV, mientras que Ángel de Brito aseguró que el reclamo podría ascender a los 200 millones de pesos.

Fotos: capturas América TV

Sobre los motivos de esa posible demanda, Pablo Layús explicó en América TV que el planteo incluiría el cumplimiento del contrato firmado, la liquidación correspondiente y el pago de la pauta publicitaria acordada, entre ella las acciones de Publicidad No Tradicional (PNT) que Flor Peña tenía comprometidas y que quedaron sin efecto tras su desvinculación.

Leé más:

Marley frenó a Nico Occhiato y lanzó una contundente advertencia por Florencia Peña

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.