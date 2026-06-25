El 18 de junio, Florencia Peña quedó en el centro de una fuerte polémica luego de anunciar al aire la supuesta muerte de Jorge Messi, una información que resultó ser falsa.

La fake news se viralizó rápidamente en redes sociales mientras el padre de Lionel Messi permanecía internado, generando un gran revuelo mediático y más angustia en Leo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Tras el escándalo, Nico Occhiato, fundador de Luzu TV, tomó una serie de medidas puertas adentro. Entre ellas, desvinculó a los productores de El show del verano involucrados en la difusión de la información errónea y aseguró que Peña optó por dar un paso al costado.

Florencia Peña anunció por error la muerte del padre de Messi y la destrozaron en las redes (Luzu TV y redes)

El contundente gesto de Florencia Peña con Nico Occhiato y Luzu TV que generó especulaciones

En medio de ese contexto, un detalle en las redes sociales de la conductora despertó nuevas especulaciones.

Este 25 de junio, Florencia Peña sigue a 693 cuentas en Instagram. Sin embargo, entre ellas no figuran ni Nico Occhiato ni la cuenta oficial de Luzu TV, donde trabajó hasta hace apenas unos días.

El gesto llamó la atención de los usuarios y abrió interrogantes sobre el vínculo actual entre la actriz, en conductor y el canal. ¿Se trata de una decisión reciente tomada tras la polémica o nunca llegó a seguirlos en la plataforma?

El gesto de Florencia Peña con Nico Occhiato tras el escándalo en Luzu TV que generó especulaciones (captura de Instagram)

Por su parte, Occhiato sí mantiene a Florencia Peña entre las cuentas que sigue en Instagram, un detalle que no pasó desapercibido para quienes siguen de cerca las repercusiones del escándalo.

Mientras crecen las especulaciones sobre su vínculo con Luzu TV, trascendió que Florencia Peña analiza iniciar acciones legales contra Nico Occhiato por la forma en que habría sido desvinculada del canal tras el escándalo de la fake news sobre Jorge Messi.