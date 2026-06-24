Luego de un debut de Lionel Messi en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ marcado por la emoción y la preocupación por la delicada salud de su padre, Jorge Messi, llegaron noticias alentadoras sobre su evolución.

En La Mañana con Moria (eltrece), el doctor Guillermo Capuya reveló la reciente conversación que mantuvo con Celia Cuccittini, la madre del capitán de la Selección Argentina, justo el día en que el rosarino celebra sus 39 años.

Cómo sigue Jorge Messi: el mensaje de Celia que llevó tranquilidad a Leo en su cumpleaños

"Hola doctor, Jorge está mejor. Recuperándose de a poco, ya en casa, mucho mejor“, leyó Capuya al compartir el mensaje que le envió Celia.

Las palabras de la mamá de Messi llevaron tranquilidad en medio de la preocupación que generó el estado de salud de Jorge y se convirtieron en una de las mejores noticias para el futbolista en una fecha tan especial.

Argentina's Lionel Messi walks to training for the the World Cup soccer tournament Tuesday, June 23, 2026, in Kansas City, Kan. (AP Photo/Charlie Riedel)

Qué pidió Lionel Messi cuando sopló las velitas en pleno Mundial

En ese mismo contexto, el periodista Gustavo Méndez confirmó que Jorge Messi ya recibió el alta médica y continúa con su recuperación en su hogar.

Además, reveló cuál fue el deseo que pidió Lionel al celebrar su cumpleaños junto a sus compañeros de la Selección Argentina.

"Anoche sopló las velitas y lo único que pidió, que lo hizo con sus compañeros de la Selección Argentina, fue felicidad y salud para mi familia“, contó el panelista en el ciclo conducido por Moria Casán.