Este lunes fue una jornada cargada de emociones para Lionel Messi. No solo brilló en la cancha con una actuación inolvidable y dos goles frente a Austria, que lo convirtieron en el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 18 tantos, superando al alemán Miroslav Klose. También recibió la noticia más esperada: su papá, Jorge Messi, recibió el alta médica y ya está en su casa.

La noticia trajo alivio y felicidad a toda la familia Messi, que venía atravesando días de incertidumbre por la salud de Jorge. El propio Ángel de Brito confirmó la información en el inicio de su programa, LAM: “Empezamos por las buenas noticias para la familia Messi, le dieron de alta a Jorge Messi”.

Lionel y Jorge Messi (Foto: Instagram @jorge.sole)

El periodista detalló que Jorge Messi y Celia, la mamá de Lionel, ya regresaron a su hogar en Rosario tras la internación, justo en el día en el que el Diez clasificó a la Selección para los 16vos de final del Mundial.

Leé más:

El explosivo festejo de Antonela Roccuzzo con Thiago, Mateo y Ciro Messi por el triunfo de Argentina en el Mundial

JORGE MESSI DEJÓ LA CLÍNICA Y VOLVIÓ A SU CASA EN ROSARIO

“Le mandamos un beso a Celia y a Jorge, que están en Rosario, ya se volvieron a su casa porque le dieron el alta”, contó De Brito, quien se mostró cercano a la familia en este momento tan especial.

La recuperación de Jorge Messi se dio justo en un día clave para Lionel, que sigue sumando récords y alegrías con la camiseta de la Selección Argentina. La felicidad fue doble para el capitán, que pudo celebrar en la cancha y también en lo personal.

Celia, Lionel y Jorge.

Mientras el mundo del fútbol se rinde ante la nueva marca de Messi como máximo goleador de los mundiales, la noticia del alta de su papá le dio un plus de tranquilidad y emoción al crack rosarino. La familia Messi, unida y fuerte, vuelve a respirar aliviada después de días de preocupación.

Leé más:

Aseguran que Flor Peña vive su peor momento tras el escándalo de la fake news: “Nunca la vieron así”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.