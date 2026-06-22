Flor Peña estaría atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida personal y mediática tras el reciente escándalo de la fake news que la involucró tras dar a conocer una información falsa sobre Jorge Messi, el papá de Leo Messi.

Así lo aseguró Pochi en el programa Puro Show, donde describió un presente marcado por la angustia y el impacto emocional dentro de su círculo íntimo. La panelista sorprendió al contar que accedió a información proveniente de gente muy cercana al entorno de la actriz, y el panorama que describió no fue nada alentador.

“Yo estuve con gente muy cercana al entorno de ellos, muy muy cercana”, comenzó relatando al aire. En ese contexto, la panelista aseguró que el momento actual de la actriz sería inédito en cuanto a su impacto emocional: “Me dijeron que están súper devastados, no sólo ella, sino su familia que la está pasando mal”, sostuvo.

La fuente de la fake news de Flor Peña Por: Captura Web

Pochi también remarcó que, si bien Flor Peña ha atravesado distintas polémicas a lo largo de los años, este episodio habría tenido un efecto mucho más profundo: “De todo lo que sucedió mediáticamente todos estos años, que ha golpeado a Flor, nunca la vieron así como está ahora, está devastada”, cerró en vivo.

Pochi: “De todo lo que sucedió mediáticamente todos estos años, que ha golpeado a Flor, nunca la vieron así como está ahora, está devastada”.

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ASEGURAN QUE LA AMISTAD ENTRE FLOR PEÑA Y MARLEY ESTÁ ROTA TRAS EL ESCÁNDALO: “HABLAN DE DISTANCIAMIENTO”

La polémica que sacudió a Florencia Peña en los últimos días no solo habría dejado secuelas mediáticas. Según reveló Luis Ventura, también habría impactado de lleno en una de las amistades más importantes de la actriz: la que mantiene desde hace años con Marley.

La bomba explotó en Primicias Ya, donde el conductor aseguró que el vínculo entre ambos estaría atravesando una fuerte crisis: “Les voy a contar que en este momento Flor Peña y Marley no estarían pasando su mejor relación a nivel de amigos”, lanzó Ventura al aire, sorprendiendo a todos los presentes.

Pero eso no fue todo. El conductor fue por más y deslizó una versión aún más contundente sobre el estado actual del vínculo: “Ojo, porque algunos hablan de hasta distanciamiento y final de relación”, afirmó, sembrando dudas sobre el futuro de una amistad que parecía inquebrantable.

Foto: Instagram (@marley_ok)

Según se analizó en el programa, el conflicto se habría dado por la actitud que tomó Marley con su compañera en el programa de streaming El Show del Verano (Luzu TV): “Es muy lógico lo que decís”, intervino Marina Calabró.

Y cerró: “Si Marley está diciendo ‘yo el martes voy a ir a laburar y no me hago cargo de nada de lo que está pasando. Y no tengo nada que ver, y mi contrato lo voy a hacer valer’. Es lógico”.