La tortilla de papas es uno de esos clásicos que nunca fallan, pero existe una forma mucho más rápida de prepararla. En lugar de cortar las papas en rodajas o cubos, se pueden rallar, lo que permite reducir considerablemente el tiempo de cocción.

Esta receta es ideal para resolver un almuerzo o una cena en pocos minutos. Lleva pocos ingredientes, no requiere técnicas complicadas y queda dorada por fuera y tierna por dentro.

La tortilla de papas que se hace con rallador en 15 minutos: fácil, rápida y riquísima (foto IA)

Ingredientes

2 papas medianas

3 huevos

1/2 cebolla

2 cucharadas de aceite

Sal, a gusto

Pimienta, a gusto

Opcional: perejil picado

Cómo hacer tortilla de papas con rallador en 15 minutos

1. Rallá las papas. Lavá y pelá las papas. Después, rallalas con la parte gruesa del rallador. Para que la tortilla no quede aguada, presioná las papas ralladas con las manos o con un repasador limpio para retirar parte del líquido.

2. Prepará la mezcla. Batí los huevos en un bowl y agregá la cebolla cortada bien fina. Incorporá las papas ralladas, sal y pimienta. Si querés, podés sumar un poco de perejil picado.

3. Cociná la tortilla. Calentá una sartén antiadherente con el aceite y agregá la preparación. Distribuí todo de manera pareja y cociná a fuego medio durante unos minutos, hasta que la base esté dorada y la parte superior comience a tomar consistencia.

4. Dala vuelta. Con ayuda de un plato o una tapa, girá la tortilla con cuidado y volvela a colocar en la sartén. Cociná unos minutos más hasta que quede dorada por ambos lados y bien cocida en el centro.

5. Serví. Retirá del fuego y dejá reposar un minuto antes de cortarla. Se puede comer caliente o tibia y acompañar con una ensalada, tomates o simplemente disfrutarla sola.

El truco para que quede bien dorada

La clave está en escurrir bien la papa rallada antes de incorporarla a los huevos y cocinar la tortilla en una sartén bien caliente al comienzo. Después, es conveniente bajar un poco el fuego para que se cocine por dentro sin quemarse por fuera.

En apenas 15 minutos, esta versión de la tortilla de papas permite disfrutar de un plato casero, económico y fácil de preparar, perfecto para esos días en los que hay poco tiempo para cocinar.