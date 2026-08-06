Si tenés pan del día anterior y no sabés qué hacer con él, el budín de pan es una de las recetas caseras más rendidoras y deliciosas. Con pocos ingredientes, una preparación muy simple y un resultado irresistible, este clásico de la cocina argentina es ideal para acompañar el mate, el café o disfrutar como postre.

Además de ser económico, permite aprovechar el pan que sobró y transformarlo en un postre cremoso, húmedo y lleno de sabor.

Ingredientes

300 gramos de pan (preferentemente del día anterior).

1 litro de leche.

4 huevos.

200 gramos de azúcar.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Ralladura de un limón o una naranja (opcional).

Para el caramelo

150 gramos de azúcar.

3 cucharadas de agua.

Cómo hacer el budín de pan paso a paso

1. Remojá el pan

Cortá el pan en trozos y colocalo en un bowl grande. Agregá la leche tibia y dejalo reposar entre 15 y 20 minutos hasta que quede bien blando.

2. Prepará la mezcla

Pisá el pan con un tenedor o procesalo si preferís una textura más uniforme. Incorporá los huevos, el azúcar, la esencia de vainilla y la ralladura de limón o naranja. Mezclá hasta integrar todos los ingredientes.

3. Hacé el caramelo

Colocá el azúcar y el agua en una olla o sartén. Cociná a fuego medio, sin revolver, hasta obtener un caramelo de color dorado. Distribuilo inmediatamente sobre la base y los bordes de una budinera.

4. Cociná el budín

Volcá la preparación en el molde acaramelado y cociná a baño María en horno precalentado a 170 °C durante aproximadamente una hora, o hasta que al introducir un cuchillo salga limpio.

5. Dejá enfriar y desmoldá

Esperá a que el budín pierda temperatura antes de llevarlo a la heladera por al menos dos horas. Luego desmoldalo con cuidado y servilo bien frío.

Los secretos para que quede perfecto

Usá pan del día anterior: absorbe mejor la leche y aporta una textura más cremosa.

No descartes la corteza; también suma sabor y consistencia.

Cocinarlo a baño María evita que se seque y ayuda a que quede bien húmedo.

Si querés darle un toque especial, podés agregar pasas de uva, chips de chocolate, dulce de leche o un poco de canela.

Con qué acompañar el budín de pan

Este clásico queda delicioso solo, aunque también puede servirse con dulce de leche, crema chantilly, helado de vainilla o una cucharada de crema batida. Es una receta ideal para compartir en una merienda familiar o como postre después de una comida.

Fácil, económica y hecha con ingredientes que seguramente ya tenés en casa, esta receta de budín de pan demuestra que los postres más ricos muchas veces nacen de las preparaciones más simples.