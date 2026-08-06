Si tenés pan del día anterior y no sabés qué hacer con él, el budín de pan es una de las recetas caseras más rendidoras y deliciosas. Con pocos ingredientes, una preparación muy simple y un resultado irresistible, este clásico de la cocina argentina es ideal para acompañar el mate, el café o disfrutar como postre.
Además de ser económico, permite aprovechar el pan que sobró y transformarlo en un postre cremoso, húmedo y lleno de sabor.
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Ingredientes
- 300 gramos de pan (preferentemente del día anterior).
- 1 litro de leche.
- 4 huevos.
- 200 gramos de azúcar.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- Ralladura de un limón o una naranja (opcional).
Para el caramelo
- 150 gramos de azúcar.
- 3 cucharadas de agua.
Cómo hacer el budín de pan paso a paso
1. Remojá el pan
Cortá el pan en trozos y colocalo en un bowl grande. Agregá la leche tibia y dejalo reposar entre 15 y 20 minutos hasta que quede bien blando.
2. Prepará la mezcla
Pisá el pan con un tenedor o procesalo si preferís una textura más uniforme. Incorporá los huevos, el azúcar, la esencia de vainilla y la ralladura de limón o naranja. Mezclá hasta integrar todos los ingredientes.
3. Hacé el caramelo
Colocá el azúcar y el agua en una olla o sartén. Cociná a fuego medio, sin revolver, hasta obtener un caramelo de color dorado. Distribuilo inmediatamente sobre la base y los bordes de una budinera.
4. Cociná el budín
Volcá la preparación en el molde acaramelado y cociná a baño María en horno precalentado a 170 °C durante aproximadamente una hora, o hasta que al introducir un cuchillo salga limpio.
5. Dejá enfriar y desmoldá
Esperá a que el budín pierda temperatura antes de llevarlo a la heladera por al menos dos horas. Luego desmoldalo con cuidado y servilo bien frío.
Los secretos para que quede perfecto
- Usá pan del día anterior: absorbe mejor la leche y aporta una textura más cremosa.
- No descartes la corteza; también suma sabor y consistencia.
- Cocinarlo a baño María evita que se seque y ayuda a que quede bien húmedo.
- Si querés darle un toque especial, podés agregar pasas de uva, chips de chocolate, dulce de leche o un poco de canela.
Con qué acompañar el budín de pan
Este clásico queda delicioso solo, aunque también puede servirse con dulce de leche, crema chantilly, helado de vainilla o una cucharada de crema batida. Es una receta ideal para compartir en una merienda familiar o como postre después de una comida.
Fácil, económica y hecha con ingredientes que seguramente ya tenés en casa, esta receta de budín de pan demuestra que los postres más ricos muchas veces nacen de las preparaciones más simples.