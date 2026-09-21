Homero Pettinato vivió un momento de extrema tensión este lunes durante la transmisión de Soñé que volaba, el programa de Olga. El conductor denunció al aire que un hombre al que identificó como “Hernán Bloquero” se había presentado frente al estudio y le había realizado un gesto que interpretó como una amenaza de muerte.
Por la tarde, en Primicias Ya, Marina Calabró mostró las imágenes tomadas por una de las cámaras de seguridad ubicadas en el exterior del canal de streaming. El video permite corroborar que el hombre frente al ventanal que da directamente a la calle, en el sector donde habitualmente se acercan los seguidores de Olga.
Según relató Pettinato, “Bloquero” permaneció allí durante varios minutos hasta que logró captar su atención. Fue entonces, de acuerdo con su relato, cuando se llevó una mano al cuello y realizó el gesto que el conductor interpretó como una amenaza.
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La escena quedó registrada por una cámara de seguridad exterior, y en ellas se observa al hombre vestido con una campera oscura, una mochila y una gorra, mientras permanece frente al vidrio del estudio. Después de realizar el gesto, se retira caminando del lugar.
El episodio tomó otra dimensión porque, según contó Pettinato, no se trataba de un desconocido para él. El conductor aseguró que desde hacía cerca de dos años recibía mensajes intimidatorios de una persona que utilizaba el nombre de “Hernán Bloquero” en redes sociales. Entre las amenazas que mencionó al aire se encontraban mensajes en los que le advertían que lo iban a matar y que lo esperarían en la puerta de Olga.
“Es muy diferente el ‘te voy a matar’ en redes a un tipo que realmente se apersonó y me amenazó de muerte frente a la ventana”, expresó Homero durante la transmisión. Después de hacer público el episodio, Pettinato decidió avanzar con una denuncia policial y un pedido de medidas de protección policial.
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