Presley Gerber, hijo de la reconocida supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, murió a los 27 años. Según informó la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, el joven falleció el domingo mientras se encontraba en un centro de rehabilitación. Por el momento, no trascendió la causa de su muerte.

Nacido en California en 1999, Presley era uno de los dos hijos de Cindy Crawford y Rande Gerber. Su hermana menor, Kaia Gerber, también siguió los pasos de su madre y construyó una carrera en la industria de la moda.

Presley, por su parte, comenzó su carrera como modelo siendo muy joven. A los 16 años hizo su debut en la pasarela de la mano de la firma italiana Moschino y, con el tiempo, trabajó para algunas de las principales marcas internacionales.

Murió Presley Gerber, el hijo de 27 años de la modelo Cindy Crawford

UNA VIDA MARCADA POR LA MODA

Entre las firmas para las que desfiló Presley Gerber se encuentran Burberry, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, Tommy Hilfiger y Ralph Lauren. Además, protagonizó campañas publicitarias para Calvin Klein, Celine, Pepsi y Omega. Su imagen también llegó a importantes publicaciones internacionales, entre ellas GQ Style y The New York Times Style Magazine.

Más allá de las pasarelas y las producciones de moda, el hijo de Cindy también se desempeñó como empresario e inversionista. En 2019 fue incorporado por DNA Model Management, agencia que representó su carrera y que también destacó otras facetas de su trayectoria.

Durante los últimos años, Presley había hablado públicamente sobre sus problemas de salud mental y su consumo de drogas. En 2023, durante una entrevista en el pódcast Studio 22, se refirió a su intención de utilizar sus plataformas para generar conciencia sobre estas problemáticas. En aquella oportunidad, aseguró que la salud mental era “una parte muy importante de mi vida”.

Gerber también había creado su propia iniciativa, “Mental Health Mondays”, destinada a abordar cuestiones vinculadas con la salud mental. Además, colaboraba con distintas organizaciones no gubernamentales, entre ellas A Sense of Home, una entidad de Los Ángeles que trabaja con personas sin hogar.