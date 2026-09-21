Moria Casán recibió la primavera de una manera muy particular. Este lunes, la conductora protagonizó un esperctacular y explosivo ingreso al estudio de La Mañana con Moria, donde celebró la llegada de la nueva estación a puro baile, música y euforia.

Al ritmo de una canción “Esa Malvada”, el famoso tema del grupo Volcán, que se hizo presente en el estudio para deleitar al equipo con un increíble show, Moria arrancó la semana con todo: “Damas y caballeros, ladies and gentlemen. Bienvenidos y bienvenidas a la primavera”, expresó despues de arribar a bordo de un trencito con sus compañeros.

“¡Destape hormonal!“, agregó, con su característico humor, antes de dar comienzo a su agenda de noticias habitual pautada para esa mañana.

Foto: Captura (eltrece)

Así, Moria Casán arrancó la primavera con todo: música, baile, humor y una entrada al estudio que dejó en claro que, para la diva, cualquier cambio de estación es una excusa perfecta para celebrar.

Foto: Captura (eltrece)

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MORIA CASÁN LES RESPONDIÓ A LAS PERSONAS QUE QUIEREN DEMANDARLA POR SU SERIE

Moria Casán no se quedó callada ante la posibilidad de que distintas personas decidan iniciar acciones legales contra la serie basada en su vida. En vivo en La Mañana con Moria, la conductora respondió sin filtros a quienes aseguran sentirse ofendidos por algunos aspectos de la ficción.

Durante el programa, le recordaron que Ángel de Brito había hablado sobre el supuesto juicio que Ingrid, la hija de Luis Vadalá, tendría pensado iniciar contra la serie. Además, también se mencionó a Jorge Porcel Jr., quien habría manifestado una intención similar.

Lejos de mostrarse preocupada, Moria fue contundente: “No pienso nada, porque toda la gente que se siente ofendida por la serie o algo, primero que no debe conocer nada de mi vida y se debe haber quedado con una historia que le contaron”.

Foto: Captura (eltrece)

“Quien quiera hacer juicio, que lo haga, que se sienta ofendido, que quiera defender sus derechos”, agregó, contundente, en el programa de eltrece. Y explicó cómo se toma las críticas y las posibles acciones judiciales: “Yo soy una mujer que practico las tres E. Estoy elevada, envaselinada y sobre todo exonerada”.

Ante la sorpresa en el estudio, Moria aclaró el particular significado de su definición: “Así que busquen en el diccionario. Me resbala, amor. Yo sé las cosas que pasé, mi hija sabe las cosas que pasamos y hemos sido... Yo no quería romantizar la serie de ninguna manera”.

“Quien quiera hacer juicio, que lo haga, que se sienta ofendido, que quiera defender sus derechos”.

En ese sentido, sostuvo que su vida tuvo momentos muy difíciles, pero también otros maravillosos: “Tuve una vida dura y maravillosa. Una cosa como la que tengo se debe mostrar con la magia que tiene la vida”.

“Se tienen que mostrar las luces y las sombras. Y en las sombras hay mucha cosa oscura, que por supuesto pudimos atravesarla, debido a nuestra fuerza, a nuestra personalidad”, cerró, contundente.