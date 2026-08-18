Mirtha Legrand fue entrevistada en el programa Mshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine) donde fue consultada acerca de la posibilidad de hacer una serie o película de su vida, tras el aclamao estreno de la serie de Moria Casán.

“Mirtha, ¿vio la nueva serie de Moria?”, le preguntaron y ella contestó: “No, no la he visto, pero me dijeron que es muy buena”. Entonces, le consultaron si la llamó a la One por su cumpleaños número 80 y la diva dijo sincera: “No, no llamé, pero bueno, igual le mando mi cariño desde acá”.

Mirtha Legrand habló con Mshow (Foto: captura de Ciudad Magazine).

Ante la pregunta de si se le había pasado la fecha, Mirtha reconoció: “Sí, pero le mando un beso”. Fue hacia el final cuando le le preguntaron si le gustaría que se hiciera una biopic de su historia y Mirtha fue tajante: “No, no”.

EL LOOK DE MIRTHA LEGRAND PARA LA GALA SOLIDARIA POR EL HOSPITAL DE NIÑOS

El Teatro Colón fue escenario de una noche especial con motivo de la Gala Solidaria a beneficio del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, que reunió a destacadas figuras del espectáculo, la televisión, el periodismo y la política. Mirtha Legrand fue una de las celebridades que asistió y una vez más brilló con su look.

Mirtha Legrand en la Gala Solidaria a beneficio del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (Foto: Movilpress).

La conductora lució un vestido negro brillante y sofisticado que completó con un abrigo de piel en tono chocolate de longitud media, la pieza clave del atuendo, proporcionando calidez y lujo. Sus accesorios y el peinado ondulado completa su look clásico y atemporal.

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