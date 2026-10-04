Este domingo, el jurado de MasterChef Celebrity hizo competir a ¡12 participantes! en la primera Gala de eliminación del reality que conduce Wanda Nara y, tal como estaba previsto, uno de ellos dejó el certamen por no cumplir con el objetivo.

En una noche sin concesiones, los participantes peor puntuados de esta semana con el delantal negro debieron someterse a los estrictos requerimientos de los chefs Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, y también de Ian Lucas, el último campeón del certamen.

Diego Ramos, Pablo Migliore, Alejandro Lerner, Marta Fort, Campi, Lizy Tagliani, Mike Amigorena, Luck Ra, Pachu Peña, Nazareno Casero, Grego Rosello y Morena Beltrán se jugaron la continuidad en el certamen.

Wanda Nara, los jurados y participanes de MasterChef Celebrity (Foto: Instagran @masterchefarg)

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En esta primera gala de eliminación, los jurados y Ian Lucas cocinar uno de los platos con los que el influencer le ganó a Sofía Gonet la final de marzo pasado.

En este sentido, Ian les recordó que preparó una milanesa de corte de tomahawk rebozada con pan rallado y panko con hueso acompañada de fideos negros, aunque Maru Botana advirtió que no pueden usar fideos como guarnición.

Tras la degustación de los jurados, quedaron tres finalistas de la gala, a saber: Pachu Peña, Alejandro Lerner y Diego Ramos. Tal como él mismo había adelantado en una entrevista, Pachu Peña fue el primer eliminado de esta temporada. El humorista explicó que en octubre debe comenzar con una gira, por lo que la producción habría “acomodado” su salida a esta disponibilidad.

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TODOS LOS DETALLES DE LA ELIMINACIÓN DE MASTERCHEF CELEBRITY

¿Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity 2025?

Mike Amigorena

Alejandro Lerner

Hernán Coronel

Lizy Tagliani

Josefina «China» Ansa

Julieta Poggio

Grego Rossello

Edith Hermida

Karina Mazzocco

Paula Trápani

Luciana Geuna

Elizabeth «La Negra» Vernaci

Morena Beltrán

Julieta Nair Calvo

Diego Ramos

Nazareno Casero

Pachu Peña

Campi (Martín Campilongo)

Sebastián Presta

Marta Fort

Pablo Migliore

Rocío Robles

Pablo Giralt

¿Quiénes fueron hasta ahora los eliminados de MasterChef Celebrity?

Pachu Peña

¿En qué horario y en qué canales se puede ver la eliminación de MasterChef Celebrity?

Telefe y HBO Max: en simultáneo en cada episodio estreno.

TNT: repetirá el capítulo al día siguiente.

Discovery Home & Health: emitirá episodios durante la semana y realizará maratones los fines de semana.

Streaming: antes de cada emisión, Telefe ofrecerá un streaming propio desde las 22, conducido por Cachete Sierra, Yanina y Lola Latorre.

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