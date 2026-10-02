La histórica tensión entre Yanina Latorre y Maru Botana volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por un particular detalle de MasterChef Celebrity. La conductora cuestionó la manera en que la cocinera degusta los platos de los participantes y lanzó varias frases filosas al respecto.

“Analizamos a Maru que no comía la comida, que esto, que lo otro. Es una maleducada. O te da asco o tenés un problema con la comida. No podés ser jurado”, comnezó diciendo Yanina en El Observador 107.9, en referencia a lo que dijo en su participación en durante el streaming del programa de cocina.

“Para probar la masa y el relleno tenés que morder. No soy la única que lo vio”, agregó, en alusión a los comentarios que mostraron en las redes sociales y que iban en la misma línea de su opinión.

Foto: Captura de video de X (@Observador1079)

“Yo fui fuertes con todos. Dije quién me gustaba y quién no me gustaba”, cerró Yanina, sin tapujos a la hora de hablar de los participantes del reality de Telefe.

Foto: Instagram (@marubotanaok)

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YANINA LATORRE DESTROZÓ A MAURO ICARDI TRAS SU DESCARGO Y TAMBIÉN APUNTÓ CONTRA LA CHINA SUÁREZ

Yanina Latorre volvió a referirse sin filtros a Mauro Icardi y a Eugenia “la China” Suárez y fue contundente al analizar la polémica que se generó después de que trascendiera que el futbolista circulaba con su licencia argentina inhabilitada.

Durante una transmisión en vivo por El Observador 107.9, la conductora repasó el descargo que Icardi realizó en redes sociales, donde cuestionó al Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires y aseguró que contaba con una licencia italiana vigente.

Para Yanina, la reacción del futbolista fue desmedida y dejó en claro que, desde su mirada, Icardi vuelve a interpretar que todo lo que ocurre tiene que ver con él: “Como siempre, cree que todo lo hacen porque es él, porque es un chisme, es un pobre bol...”, lanzó Latorre al analizar sus declaraciones.

Foto: Captura de video de X (@Observador1079)

La periodista hizo especial hincapié en una de las frases de Icardi, quien había acusado al Ministerio de Transporte de querer aprovecharse de su repercusión mediática: “Me parece raro que hasta el Ministerio de Transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios”, había planteado el futbolista. Al escuchar ese argumento, Yanina fue tajante: “Ellos creen que todos nos colgamos de ellos”.

Yanina Latorre: “No estamos obsesionados. Nos importa un huevo la vida de estos dos, pero son dos papeloneros”.

Y cerró, con ironía: “No estamos obsesionados. Nos importa un huevo la vida de estos dos, pero son dos papeloneros”. “Cuando no hacen ninguna bolud... no los nombramos y hablamos de otros que hacen boludec...”, cerró, sin filtro.