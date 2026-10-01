La denuncia contra Joaquín Levinton sumó un nuevo capítulo y esta vez el foco quedó puesto en la representación legal de Paula, la mujer que lo denunció. La abogada Adela González confirmó su renuncia y explicó públicamente los motivos que la llevaron a apartarse de la causa.

En diálogo con Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, la letrada aseguró que tomó la decisión debido a diferencias vinculadas con la manera de manejar el caso, especialmente respecto de la exposición mediática: “La verdad que no trabajo con este tipo de causas de esta manera. Mi consejo profesional hacia Paula era que no salga en los medios, que no hablara hasta que no tengamos todo lo judicial presentado”, comenzó diciendo al aire.

Según explicó González, su forma de trabajar está vinculada especialmente con el acompañamiento de personas que atraviesan situaciones de violencia de género: “Yo trabajo mucho desde el cuidado, desde la víctima de violencia de género, porque tengo muchísimas clientes que sufren este tipo de delitos. Entonces, soy muy cuidadosa para trabajar”.

Yanina Latorre habló con la abogada de la denunciante. Foto: Captura (América)

La abogada también contó que se enteró de que Paula había hablado públicamente mientras ella se encontraba participando de una audiencia: “No me interesa lo mediático, lo más mínimo, todo lo contrario”, afirmó durante la entrevista.

“Vuelvo a lo mismo, trabajo en Tribunales defendiendo derechos de personas víctimas de violencia, no me interesa otra cosa. Todo lo contrario, trato de resguardarlas”, siguió.

Y dejó en claro cuál fue el motivo central de su alejamiento: “Cuando no comparten mi forma de trabajar, prefiero mantenerme al margen. Hace 20 años soy abogada, y siempre me mantuve así”, remarcó. Y cerró, tajante: “Si bien estoy en algunos medios, siempre desde la parte de con respeto, no mediatizando y cuidando a la víctima”.

Joaquin Levinton Por: Captura Web

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GUIDO KACZKA ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS LA DENUNCIA A JOAQUÍN LEVINTON: “SON TEMAS DELICADOS QUE AFECTAN A LAS PERSONAS”

La denuncia judicial contra Joaquín Levinton por presunto abuso sexual y amenazas generó una fuerte repercusión y también puso el foco sobre el futuro del músico como jurado de Es mi sueño, el programa de eltrece conducido por Guido Kaczka.

En medio del revuelo, la prensa fue a buscar la palabra del conductor y productor, quien eligió mantener una postura medida y evitó hacer comentarios sobre el caso: “Mirá, con estos temas voy a ser muy cauteloso, que es lo que hay que hacer porque afecta a personas”, expresó Guido al ser consultado por la situación que atraviesa Levinton, tal coo se pudo ver en Intrusos.

Lejos de entrar en detalles, el conductor insistió en que no considera apropiado abordar públicamente un asunto que se encuentra en el ámbito judicial: “No voy a hablar de esto por una cuestión de cautela y por ser muy prudente, como me parece que hay que ser”, sostuvo.

Foto: Captura de video de X (@AmericaTV)

Una de las principales preguntas que surgieron tras conocerse la denuncia es qué ocurrirá con la participación de Levinton en Es mi sueño. Sin embargo, Kaczka evitó confirmar si el cantante continuará como jurado o si habrá modificaciones en el ciclo: “Insisto, y mil disculpas porque entiendo su trabajo, pero son temas en los que hay que ser cauteloso y eso es lo que intento y lo que voy a hacer desde mi lugar”, remarcó ante las cámaras.

Cuando le preguntaron específicamente cómo atraviesa la situación y si había hablado con el músico, Guido volvió a poner un límite a sus declaraciones: “No son cosas que hablaría acá en televisión, son temas tan delicados que afectan a las personas y la cosa me parece que tiene que ser, de mi parte por mi lugar y mi función, con mucha cautela”, explicó. Y cerró: “Veo lo que pasa a través de ustedes, pero en cuanto a mí el asunto es la cautela”.