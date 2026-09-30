La denuncia contra Joaquín Levinton generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo y también provocó la reacción de Turf, la banda que el músico lidera junto a Leandro Lopatín, Nicolás Ottavianelli, Fernando Caloia y Carlos Tapia.

Después de que se conociera la presentación judicial realizada por una mujer de 39 años, el grupo publicó un extenso comunicado en sus redes sociales para respaldar a su cantante y dar a conocer su postura frente al caso. La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50 de la Ciudad de Buenos Aires.

El posteo que se pudo ver en la cuenta oficial de Instagram de Turf aseguró que Levinton se presentó ante el juzgado junto a su abogado y quedó a disposición de la Justicia, además de negar categóricamente los hechos que se le atribuyen: “Joaquín Levinton se presentó hoy, junto a su abogado, ante el Juzgado que interviene, y quedó a entera disposición de la Justicia. Niega de manera categórica los hechos que se le atribuyen”, expresaron.

Foto: Instagram (@turfoficial) Por: Fabiana Lopez

Además, la banda también hizo referencia a una denuncia similar que, según señalaron, la misma mujer había realizado en 2023: “No es la primera vez que esta persona lo denuncia. En 2023 hizo una denuncia similar, que fue archivada, y ese archivo fue confirmado por la Cámara de Apelaciones”, sostuvieron.

Según la versión difundida por el grupo, en aquella causa la denunciante no habría ratificado la presentación y tampoco se habría presentado a una pericia. Turf también afirmó que, mientras ese expediente se encontraba abierto, la mujer habría enviado mensajes al músico: “En aquella causa consta que ella nunca ratificó la denuncia, que no se presentó a la pericia y que, mientras la causa estaba abierta, era ella quien lo buscaba de manera insistente, enviándole mensajes de todo tipo”, señalaron.

“Joaquín Levinton se presentó hoy, junto a su abogado, ante el Juzgado que interviene, y quedó a entera disposición de la Justicia. Niega de manera categórica los hechos que se le atribuyen”.

La agrupación aseguró que una situación similar habría ocurrido durante este año y afirmó que Levinton recibió numerosos mensajes de la denunciante, aunque —según el comunicado— nunca respondió: “Hoy se repite la misma situación. Durante este año, Joaquín recibió numerosos mensajes de ella, insistiendo en hablar con él. Nunca los respondió. Todos esos mensajes serán aportados a la Justicia”, indicaron.

Sin embargo, Turf dejó en claro que no tiene previsto difundir públicamente el contenido de esas conversaciones: “Por respeto a todas las personas involucradas, no vamos a hacer públicas conversaciones privadas ni a dar más detalles fuera del expediente”, concluyeron.

“Por respeto a todas las personas involucradas, no vamos a hacer públicas conversaciones privadas ni a dar más detalles fuera del expediente”.

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GUIDO KACZKA ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS LA DENUNCIA A JOAQUÍN LEVINTON: “SON TEMAS DELICADOS QUE AFECTAN A LAS PERSONAS”

La denuncia judicial contra Joaquín Levinton por presunto abuso sexual y amenazas generó una fuerte repercusión y también puso el foco sobre el futuro del músico como jurado de Es mi sueño, el programa de eltrece conducido por Guido Kaczka.

En medio del revuelo, la prensa fue a buscar la palabra del conductor y productor, quien eligió mantener una postura medida y evitó hacer comentarios sobre el caso: “Mirá, con estos temas voy a ser muy cauteloso, que es lo que hay que hacer porque afecta a personas”, expresó Guido al ser consultado por la situación que atraviesa Levinton, tal coo se pudo ver en Intrusos.

Lejos de entrar en detalles, el conductor insistió en que no considera apropiado abordar públicamente un asunto que se encuentra en el ámbito judicial: “No voy a hablar de esto por una cuestión de cautela y por ser muy prudente, como me parece que hay que ser”, sostuvo.

Foto: Captura de video de X (@AmericaTV)

Una de las principales preguntas que surgieron tras conocerse la denuncia es qué ocurrirá con la participación de Levinton en Es mi sueño. Sin embargo, Kaczka evitó confirmar si el cantante continuará como jurado o si habrá modificaciones en el ciclo: “Insisto, y mil disculpas porque entiendo su trabajo, pero son temas en los que hay que ser cauteloso y eso es lo que intento y lo que voy a hacer desde mi lugar”, remarcó ante las cámaras.

Cuando le preguntaron específicamente cómo atraviesa la situación y si había hablado con el músico, Guido volvió a poner un límite a sus declaraciones: “No son cosas que hablaría acá en televisión, son temas tan delicados que afectan a las personas y la cosa me parece que tiene que ser, de mi parte por mi lugar y mi función, con mucha cautela”, explicó. Y cerró: “Veo lo que pasa a través de ustedes, pero en cuanto a mí el asunto es la cautela”.