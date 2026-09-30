El relato de Florencia Epelbaum sobre cómo pasa Elías Piccirillo sus días en prisión domiciliaria dejaron mudos a todos en Intrusos, ya que la periodista reveló la frecuencia sexual que mantiene con el exmarido de Jésica Cirio.

“Mínimo... mínimo cinco veces por día”, se jactó la periodista para asombro de todos sus colegas.

La confesión íntima que algunos descreyeron fue a cuento de que Piccirillo no aumentó de peso en su encierro: “Lo tengo sabés cómo, ¿no? Bien entrenado. ¡Somos un escándalo juntos!”.

Elías Piccirillo y Florencia Epelbaum. (Foto: @elias.piccirill)

“Tenemos mucha piel, mucha conexión. Llueve cada vez que llego a su casa”, enfatizó.

Las causas contra Elías Piccirillo

Piccirillo está procesado con prisión preventiva bajo arresto domiciliario por orden del juez Ariel Lijo, acusado de haber armado un falso operativo policial para plantar droga y un arma a Francisco Hauque, su exsocio.

Elías Piccirillo, el novio de Flor Epelbaum. (Foto: Captura TN)

Hace un mes el Franco Picardi pidió que Piccirillo sea enviado a juicio oral, y al mismo tiempo desde el Juzgado Criminal Federal N° 11 le negaron tanto la postergación del juicio como el cambio de domicilio a la vivienda de Florencia Epelbaum.

Por otra parte, a Elías Piccirillo se lo investiga por maniobras con el dólar oficial y la gestión de permisos de importación (SIRA) durante el cepo cambiario del gobierno de Alberto Fernández, en la misma causa que pesa sobre Martín Migueles, el novio de Wanda Nara.