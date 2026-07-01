La opinión de Agustina Kämpfer sobre el escándalo de los dólares termosellados de Jésica Cirio era clave, ya que en febrero la periodista fue sobreseída luego de 15 años de una causa que investigaba si compró un departamento con fondos públicos.

“Pienso en dónde debería estar toda la plata que hay en ese vestidor. ¿Qué decirte que no haya dicho toda la Argentina ya? Es bastante vomitivo...“, arrancó su repudio.

“No somos ni jueces ni ficales, pero como sociedad no necesitamos serlo para tener una opinión formada respecto de algo que es absolutamente evidente”, siguió en alusión a la situación judicial de Cirio.

Jésica Cirio (Foto: @jesicacirio)

En ese punto, el periodista de Puro Show indagó sobre el origen del dinero, y Kämpfer lanzó una sonrisa capciosa hasta que soltó su explosiva reflexión.

Hasta que exclamó: “En la sociedad no se habla de dónde proviene cierto dinero porque ese, si bien no es un delito, es especialmente denigrante (sic) todavía”.

El debate que planteó Kämpfer sobre Cirio

Lejos de responder si Jésica debería ir presa, Agustina planteó el debate: “La trazabilidad de todo ese dinero tiene que estar completamente esclarecida. Si viene de ella, viene de él (Martín Insaurralde), viene de los dos, viene del juego, viene de zumba, viene de señores. Y que pase lo que tenga que pasar”.

Jésica Cirio (Foto: @jesicacirio)

Intrigado, Nacho Rivarola insistió: “Cuando hablás de señores, ¿vos realmente creés que puede provenir de ese ámbito?“.

“De gente. Generalmente siempre viene de señores. Las mujeres no juntamos tanta plata. No manejamos tanto presupuesto”, remató Agustina Kämpfer con risa socarrona al hundir a Jésica Cirio.