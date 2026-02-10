La Justicia determinó el sobreseimiento de Agustina Kämpfer (44), en la causa en la que fue investigada en el marco del expediente labrado a su ex pareja, el exvicepresidente Amado Boudou (63).

El foco estaba puesto en si había cometido el delito de defraudación al estado cuando compró su departamento, y en el fallo se precisa que “las solicitudes dirigidas a diversos organismos financieros (...) no revelaron elementos que fueran incompatibles con sus declaraciones juradas ni operaciones que resultaran incongruentes con su nivel de ingresos”.

Por lo cual, el Juzgado Criminal y Correccional Federal 4 concluyó que “no se advierte en la investigación la existencia de elemento probatorio alguno que permita sospechar que los bienes que conformaban el patrimonio de Agustina Kämpfer al año 2010 tuvieran un origen ilícito”.

El fallo que benefició a Agustina Kämpfer.

Al final, dadas “las consideraciones técnicas expresadas por los peritos, junto con la inexistencia de elementos probatorios que contradigan la explicación brindada por Kämpfer y la ausencia de medidas probatorias pendientes tendientes a desvirtuarla, conducen al dictado de su sobreseimiento”.

El descargo de Agustina Kämpfer

Tras conocerse la resolución, Kämpfer difundió un video en su cuenta de Instagram en el que se refirió públicamente al cierre de la causa y al impacto personal que tuvo haber permanecido bajo investigación durante tantos años: “Un tema de mi vida que duró 15 años y que por fin se terminó”.

Agustina Kámpfer celebró haber limpiado su buen nombre y honor en la Justicia

“Durante todo este tiempo muchas veces intentaron decirme cómo tenía yo que expresar esta verdad, cómo tenía que defenderme, qué tenía que decir, qué imagen tenía que dar, casi quisieron decirme quién soy. Pero bueno, yo en cambio elegí sostenerme en la paciencia y en la certeza respecto de cómo fueron las cosas”, continuó la defendida por Rafael Cúneo Libarona.

En ese punto, Kämpfer aludió elípticamente a columnistas políticos: “No necesito ni a los Jonis (sic) ni a los Eduardos (sic) de la vida diciéndome ahora te creo. Definitivamente no. No necesito que me pidan disculpas por todas las violencias. Mi conciencia, mi paz y mi integridad no dependen de una editorial periodística cualquiera”.

Sobreseyeron a Agustina Kämpfer.

El detalle es que Agustina Kämpfer fue la única imputada en la causa que resultó libre de culpa y cargo.