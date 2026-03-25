En una ceremonia íntima en el Registro Civil central de la Ciudad de Buenos Aires, la hija de Lucía Galán y Alberto Hazán dio el sí delante de su tío, Joaquín Galán, y su primo Francisco, y Ciudad estuvo ahí.
Libreta roja en mano Damián, y ramo de rosas Rocío, el flamante matrimonio recibió una lluvia de arroz para bendecir la unión.
Y la felicidad fue total, ya que el yerno de Lucía Galán trabajaba como road manager del conjunto de los hermanos.
De hecho, el romance entre Rocío y Damián habría comenzado durante una gira en Las Vegas.
Las fotos del casamiento por civil de Rocío Hazan y Damián Aramendi