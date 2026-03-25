El casamiento de Rocío Hazán y Damián Aramendi coronó una historia de seis años de amor, digna de una canción de Los Pimpinela.

En una ceremonia íntima en el Registro Civil central de la Ciudad de Buenos Aires, la hija de Lucía Galán y Alberto Hazán dio el sí delante de su tío, Joaquín Galán, y su primo Francisco, y Ciudad estuvo ahí.

Libreta roja en mano Damián, y ramo de rosas Rocío, el flamante matrimonio recibió una lluvia de arroz para bendecir la unión.

Rocío Hazán y Damián Aramendi. (Foto: Movilpress)

Y la felicidad fue total, ya que el yerno de Lucía Galán trabajaba como road manager del conjunto de los hermanos.

Rocío Hazán y Damián Aramendi. (Foto: Movilpress)

De hecho, el romance entre Rocío y Damián habría comenzado durante una gira en Las Vegas.

Las fotos del casamiento por civil de Rocío Hazan y Damián Aramendi

Rocío Hazán y Damián Aramendi. (Foto: Movilpress)

Rocío Hazán. (Foto: Movilpress)

Joaquín Galán, Rocío Hazán, Damián Aramendi, Lucía Galán y Alberto Hazán.. (Foto: Movilpress)

Rocío Hazán y Damián Aramendi. (Foto: Movilpress)

Rocío Hazán y Damián Aramendi. (Foto: Movilpress)

Damián Aramendi, Rocío Hazán y Lucía Galán. (Foto: Movilpress)

Rocío Hazán y Damián Aramendi. (Foto: Movilpress)

Alberto Hazán y Lucía Galán. (Foto: Movilpress)

Rocío Hazán y Lucía Galán. (Foto: Movilpress)

Lucía y Joaquín Galán.. (Foto: Movilpress)

Lucía Galán, Rocío Hazán, Damián Aramendi y Alberto Hazán.. (Foto: Movilpress)

Rocío Hazán y sus amigas. (Foto: Movilpress)

Lucía Galán, Rocío Hazán, Damián Aramendi y Alberto Hazán.. (Foto: Movilpress)

Rocío Hazán y Damián Aramendi. (Foto: Movilpress)

Se casaron Rocío Hazán y Damián Aramendi. (Foto: Movilpress)