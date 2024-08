Lucía Galán está recuperándose tras haberse sometido a una operación por un quiste premaligno que le diagnosticaron en el páncreas tras una revisión por una infección.

“Nos asustamos bastante porque este quiste apareció de la nada. Sucedió en una revisión que me hice el año pasado porque había tenido una infección. ‘Si me tengo que morir, sé a dónde voy a ir, me voy a encontrar con mi familia’, le decía a mi hija... ‘Por si acaso, acá está todo; los papeles, por cualquier cosa’”, rememoró, sensibilizada, en diálogo con Agarrate Catalina.

A Lucía le encontraron un quiste premaligno en el páncreas.

“Mi médico en Madrid me dijo que los bronquios estaban mejorando, pero que tenía un quiste que revisar. En la biopsia se supo que era uno de esos que después se convierten en tumor, en cáncer”, siguió la cantante de Los Pimpinela.

¿CÓMO SE SIENTE HOY LUCÍA GALÁN TRAS LA OPERACIÓN?

“Después de la cirugía perdí mucha masa muscular, lo que pasa después de una operación. Tengo que rehabilitar toda la parte respiratoria”, sentenció.