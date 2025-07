Pese a que Mauro Icardi y la China Suárez se encuentran desde hace unas semanas en Turquía, la interminable novela con Wanda Nara generó un nuevo capítulo cuando la mediática acusó a la actriz de usarle sus pertenencias, por lo que Gustavo Méndez hizo de intermediario y le contó qué pasó con los objetos que dejó en Estambul.

Méndez contó en Mujeres Argentinas que la colección de carteras de Wanda fue cuidadosamente organizada y sellada en tuppers transparentes, etiquetados y separados del resto de la casa.

Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez (Fotos: redes sociales).

“Puerta blanca, picaporte de metal, unas zapatillas, muchas cosas de marca... Está todo embalado”, relató en vivo, mientras la conductora María Belén Ludueña le pidió ver las imágenes en privado, ya que no podían emitirse al aire.

REVELARON QUÉ PASÓ CON LAS COSAS QUE WANDA NARA DEJÓ EN LA CASA DE TURQUÍA EN LA QUE VIVEN LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI

El periodista aseguró que en esa habitación también hay zapatos, ropa y accesorios personales de Wanda. “Wanda, tus cosas están embaladas en el ‘cuarto oscuro’. Así le llaman Mauro y la China Suárez”, reveló Méndez, confirmando la existencia del sector reservado en la propiedad que compartían.

La China Suárez, por su parte, no tendría intención de usar ni mostrar esos objetos. Según explicó el periodista, “los considera piezas de colecciones anteriores” y no forman parte de su estilo actual; y además Mauro Icardi se encargó de que ella no tenga interés en esos objetos ajenos.

La colección de carteras de medio millón de dólares de Wanda Nara. (Fotos: Instagram)

Lejos de apropiarse de lo ajeno, la actriz recibió nuevos obsequios de su pareja. “Mauro Icardi le compró la nueva colección de carteras a la China Suárez. Es muy generoso, como lo era con vos”, dijo Méndez al dirigirse a Wanda desde el estudio. Las marcas de los regalos no pasaron desapercibidas: Gucci, Prada y Hermès, piezas exclusivas que ni siquiera están disponibles en Argentina.

