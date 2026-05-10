Mauro Icardi gritó campeón por cuarta vez con el Galatasaray, que le ganó 4-2 al Antalyaspor, sin goles del delantero, que estuvo en el banco hasta el minuto 67. Tras conquistar la nueva Superliga de Turquía, el novio de la China Suárez saludó a sus hijas, a quienes no ve desde hace semanas, y recordó su pelea con Wanda Nara.

“Ustedes también son parte de todo esto, mis princesas hermosas”, escribió el delantero en una story de Instagram generada por IA en la que se lo ve caminando junto a ellas, antes de avanzar nuevamente con sus denuncias sobre la estrategia legal de Wanda Nara.

Mauro Icardi festejó el cuarto campeonato del Galatasaray (Foto: Instagram @mauroicardi)

“Nos quisieron separar con falsas denuncias. Nos quisieron alejar con mentiras. Intentaron distanciarnos aprovechándose de una justicia incapaz, de personas sin valores y de historias inventadas para intentar dañarnos”.

“Nos quisieron hacer creer públicamente que nuestro vínculo podía romperse. Que el amor de un padre hacia sus hijas podía apagarse por decisiones ajenas, manipulaciones o intereses oscuros”, continuó Mauro Icardi en su extenso descargo.

Mauro Icardi ganó otro título y liquidó a Wanda (Foto: Instagram @mauroicardi)

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Luego, el futbolista remarcó la fortaleza del vínculo que mantiene con sus hijas pese al conflicto mediático y judicial con Wanda Nara. “Pero hay algo que nunca entendieron... el amor real no se ensucia, no se compra y no se destruye. Nuestro vínculo jamás estuvo en duda. Ni un solo día”, aseguró.

Mauro Icardi y China Suárez tras el nuevo campeonato del Galatasaray (Foto: Instagram @mauroicardi)

“Porque más allá de cualquier intento por separarnos, ustedes siempre estuvieron en mi corazón, en cada pensamiento, en cada lágrima, en cada sonrisa y en cada paso que di”, agregó el delantero del Galatasaray, que atraviesa semanas de fuerte exposición pública por su enfrentamiento con la mediática.

Finalmente, Icardi cerró el mensaje con una emotiva dedicatoria a sus hijas. “Todo lo que hago también es por ustedes. Cada esfuerzo, cada caída, cada vez que me levanté cuando muchos querían verme destruido. Y hoy, mientras seguimos haciendo historia, quiero que sepan algo que nadie jamás podrá cambiar: ustedes también son parte de esta historia”, agregó.

Mauro Icardi y China Suárez tras el nuevo campeonato del Galatasaray (Foto: Instagram @mauroicardi)

“Porque detrás de cada campeonato, de cada alegría y de cada momento importante de mi vida... siempre estuvieron ustedes como mi fuerza más grande. Las amo con toda mi alma y pase lo que pase, siempre voy a estar para ustedes”, cerró el delantero.

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