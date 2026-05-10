La Riviera Maya se vistió de fiesta este sábado para celebrar la 13° edición de los Premios Platino, el evento más esperado por la industria audiovisual en español y portugués. El Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en México, fue el escenario de una gala cargada de emoción, homenajes y grandes sorpresas.

La conducción estuvo a cargo de Carlos Torres y Cayetana Guillén Cuervo, quienes guiaron una noche repleta de estrellas y música en vivo. Sobre el escenario brillaron artistas como María Becerra, Camilo, Manuel Carrasco y el dúo Tony Grox y LUCYCALYS, ganadores del Benidorm Fest 2026, que le pusieron ritmo y color a la ceremonia.

EL GRAN HOMENAJE A GUILLERMO FRANCELLA EN LOS PREMIOS PLATINO 2026

El momento más emotivo de la noche llegó cuando Guillermo Francella subió al escenario para recibir el Premio de Honor. El galardón, entregado por Enrique Cerezo, presidente ejecutivo de los Premios Platino, reconoció la extensa trayectoria y el aporte invaluable del actor argentino al audiovisual latinoamericano.

Guillermo Francella en los Premios Platino 2026 (Foto: Captura YouTube / canal22)

Francella, visiblemente emocionado, fue ovacionado por colegas y público, en una celebración que repasó sus décadas de trabajo y su vigencia como figura central del cine y la televisión.

“EL ETERNAUTA” FUE LA GRAN GANADORA EN TELEVISIÓN EN LOS PREMIOS PLATINO 2026

La serie El Eternauta se convirtió en la gran protagonista de la noche al llevarse los premios más importantes en el rubro televisión. La adaptación de la mítica historieta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López se quedó con el galardón a Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana de Ficción o Documental y sumó reconocimientos en las categorías de actuación, dirección y técnica.

Ricardo Darín en El Eternauta (Foto: gentileza Netflix)

Ricardo Darín fue distinguido como Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie, mientras que Andrea Pietra y César Troncoso recibieron los premios a Mejor Actriz y Actor de Reparto respectivamente. Además, Bruno Stagnaro fue premiado como Mejor Creador, y la serie se llevó los galardones a Mejor Música Original, Mejor Montaje y Mejores Efectos Especiales, entre otros.

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TODOS LOS GANADORES DE LOS PREMIOS PLATINO 2026

Cine

Mejor Película Iberoamericana de Ficción: O Agente Secreto

Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción: La Cena

Mejor Película de Animación: Olivia & las Nubes

Mejor Película Documental: Apocalipse nos Trópicos

Mejor Ópera Prima: Sorda

Premio al Cine y Educación en Valores: Belén

Mejor Dirección: Kleber Mendonça Filho ( O Agente Secreto )

Mejor Interpretación Masculina: Wagner Moura ( O Agente Secreto )

Mejor Interpretación Femenina: Blanca Soroa ( Los Domingos )

Mejor Interpretación Masculina de Reparto: Álvaro Cervantes ( Sorda )

Mejor Interpretación Femenina de Reparto: Camila Pláate ( Belén )

Mejor Guion: Kleber Mendonça Filho ( O Agente Secreto )

Mejor Música Original: Tomaz Alves Souza, Mateus Alves ( O Agente Secreto )

Mejor Dirección de Montaje: Eduardo Serrano, Matheus Farias ( O Agente Secreto )

Mejor Dirección de Arte: Thales Junqueira ( O Agente Secreto )

Mejor Dirección de Fotografía: Mauro Herce ( Sirât )

Mejor Dirección de Sonido: Amanda Villavieja, Laia Casanovas, Yasmina Praderas ( Sirât )

Mejor Diseño de Vestuario: Helena Sanchís ( La Cena )

Mejores Efectos Especiales: Pep Claret ( Sirât )

Mejor Maquillaje y Peluquería: Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver, Nacho Díaz (El Cautivo)

Televisión

Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana de Ficción o Documental: El Eternauta

Mejor Serie de Larga Duración: Beleza Fatal

Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie: Ricardo Darín ( El Eternauta )

Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie: Paulina Gaitán ( Las Muertas )

Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie o Teleserie: César Troncoso ( El Eternauta )

Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie: Andrea Pietra ( El Eternauta )

Mejor Creador/a en Miniserie o Teleserie: Bruno Stagnaro ( El Eternauta )

Mejor Música Original en Miniserie o Teleserie: Federico Jusid ( El Eternauta )

Mejor Dirección de Montaje en Miniserie o Teleserie: Alejandro Brodershon, Alejandro Parysow ( El Eternauta )

Mejor Dirección de Arte en Miniserie o Teleserie: Pepe Domínguez del Olmo ( Anatomía de un Instante )

Mejor Dirección de Fotografía en Miniserie o Teleserie: Álex Catalán ( Anatomía de un Instante )

Mejor Dirección de Sonido en Miniserie o Teleserie: Daniel de Zayas ( Anatomía de un Instante )

Mejor Diseño de Vestuario en Miniserie o Teleserie: Fernando García ( Anatomía de un Instante )

Mejores Efectos Especiales en Miniserie o Teleserie: Ezequiel Rossi, Pablo Accame, Ignacio Pol ( El Eternauta )

Mejor Maquillaje y Peluquería en Miniserie o Teleserie: Marcos Cáceres, Dolores Giménez (Menem)

UNA NOCHE DE FIESTA PARA EL TALENTO ARGENTINO Y LATINOAMERICANO

La edición 2026 de los Premios Platino dejó en claro el peso de la producción argentina y latinoamericana en el mapa audiovisual global. El homenaje a Guillermo Francella y el éxito de “El Eternauta” marcaron una gala inolvidable, donde la emoción, el reconocimiento y la celebración del talento fueron los grandes protagonistas.

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