El Galatasaray volvió a hacer historia en el fútbol turco. El equipo de Estambul se consagró campeón de la Superliga de Turquía tras vencer 4-2 al Antalyaspor y alcanzó su 26° título local, el cuarto consecutivo.

En una noche cargada de emoción, Mauro Icardi volvió a tener un rol determinante y terminó celebrando el campeonato junto a la China Suárez en el campo de juego.

Galatasaray: Mauro Icardi es campeón y celebró junto a la China Suárez (fotos del Instagram chinitafcoesp_)

Galatasaray campeón en Turquía: Mauro Icardi fue clave en el título y celebró junto a la China Suárez (imágenes virales en X)

Aunque comenzó perdiendo y atravesó momentos de tensión durante el encuentro, el conjunto turco reaccionó a tiempo y logró dar vuelta el resultado para desatar la fiesta en el Rams Park. Victor Osimhen fue una de las figuras con dos goles, pero Icardi también dejó su huella en una jugada clave.

El delantero argentino ingresó en el segundo tiempo y fue decisivo en el tramo final del partido. A los 95 minutos participó en la acción que terminó con el cuarto gol del Galatasaray: encaró por la banda derecha y asistió con precisión a Kaan Ayhan, que definió para sellar el 4-2 definitivo y asegurar el campeonato.

Tras el pitazo final, las cámaras enfocaron a Icardi completamente emocionado. Mauro recorrió el campo de juego saludando a los hinchas, visiblemente conmovido por una nueva consagración con el club turco, donde ya es ídolo absoluto.

Galatasaray: Mauro Icardi es campeón y celebró junto a la China Suárez (fotos del Instagram chinitafcoesp_)

Galatasaray: Mauro Icardi es campeón y celebró junto a la China Suárez (fotos del Instagram chinitafcoesp_)

ICARDI CELEBRÓ CON LA CHINA SUÁREZ Y LOS HIJOS DE LA ACTRIZ

El momento más comentado llegó minutos después, cuando la China Suárez ingresó al césped junto a sus hijos Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña para acompañar al futbolista en el festejo. Besos, abrazos y muestras de cariño quedaron registrados por las cámaras y rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

La actriz y el delantero compartieron la celebración frente a miles de hinchas del Galatasaray, en una postal que se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la consagración del fútbol turco.

Galatasaray: Mauro Icardi es campeón y celebró junto a la China Suárez (fotos del Instagram chinitafcoesp_)