La Joaqui volvió a marcar tendencia en redes sociales con un outfit que rápidamente se llevó todas las miradas. La cantante compartió una imagen luciendo un impactante body negro cargado de transparencias, bordados y brillos, en una apuesta estética tan provocadora como glamorosa.

El diseño, de inspiración lencera y con detalles tipo joya, se destacó por sus recortes estratégicos y aplicaciones brillantes que recorren toda la silueta. Además, las tiras con flecos y pedrería aportaron movimiento y dramatismo al look, potenciando el estilo escénico que caracteriza a la artista.

Crédito: Instagram

EL CAMBIO DE LOOK DE LA JOAQUI QUE SORPRENDIÓ A SUS FANS

Otro detalle que llamó la atención fue el cambio capilar de La Joaqui, quien apareció con una melena extra larga en tono rubio platinado y un flequillo recto que transformó por completo su imagen habitual.

El maquillaje también acompañó la estética nocturna y sofisticada del outfit, con labios oscuros, contour marcado y ojos en tonos neutros que resaltaron aún más su impronta sensual.