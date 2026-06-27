La muerte de Ernestina Pais, ocurrida este viernes 26 de junio a los 54 años en un accidente ferroviario en San Isidro, generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo. Tras conocerse la noticia, numerosas figuras públicas expresaron su dolor en las redes sociales, entre ellas Rochi Igarzábal, quien le dedicó una emotiva carta abierta.

La actriz publicó una serie de fotos junto a la periodista y reveló la estrecha relación que habían construido en el último tiempo, ya que ambas formaban parte de la obra El Divorcio del Año, dirigida porJosé María Muscari, junto a Romina Gaetani, Diego Ramos, Fabián Vena y Juan Palomino.

"Quiero creer que no es verdad. Amiga, te llamé. Te llamé mil veces. Hablamos a la mañana de hacer actos psicomágicos para que habites tu nueva vida. Llena de proyectos, de arte y de alegría“, comenzó escribiendo.

El mensaje de Rochi Igarzábal a Ernestina Pais (Foto: Instagram).

Luego recordó la fortaleza con la que Ernestina enfrentaba sus dolores personales: "Sabía que algo te dolía siempre, en el corazón y a pesar de eso te aferrabas a tu risa explosiva, a nuestros mates en la ruta, a caminar conmigo por pueblitos y ciudades donde íbamos a hacer función“.

En otro tramo del mensaje, Igarzábal contó la cercanía que habían desarrollado durante las giras teatrales. "Estos últimos meses hicimos colecho. Dormíamos juntas. Yo te tapaba cuando te veía con frío en los viajes nocturnos yendo de un lado al otro. Venías a mi habitación y compartíamos tus escritos, tus relatos“, relató.

La despedida de Rochi Igarzábal a Ernestina Pais, amiga y compañera de elenco en la obra El Divorcio del Año (Foto: Instagram).

La actriz también recordó los sueños que ambas tenían para el futuro: "Decíamos que íbamos a ser millonarias. Estabas cambiando tu casa y dándole luz para empezar de nuevo. No entiendo estar escribiendo esto. No quiero entenderlo, no quiero creerlo“.

“YO ESTABA FASCINADA CON VOS”: EL MENSAJE DE ROCHI IGARZÁBAL A ERNESTINA PAIS

Con enorme emoción, Rochi expresó cuánto significó Ernestina en su vida: "Yo estaba fascinada con vos. No sé si te dije lo mucho que te amo. Y todo lo que me inspiraste en nuestro vínculo. Sentía felicidad de saber que ibas a ser mi amiga por muchos, muchos años. Sabíamos que esto era para siempre. Y lo es“.

En el cierre del posteo dejó una despedida cargada de dolor y amor: "Yo sé que estás, más liviana. Te puedo sentir. Ernes, nos quedaron mil postres por probar. No sé cómo voy a hacer sin ver tus ojos almendrados con la sombrita celeste que encontraste en tu caos y te encantaba. Tu risa, tu ‘Pochi, ¿cómo estás?’. Es difícil seguir después de vos“.

La despedida de Rochi Igarzábal a Ernestina Pais, amiga y compañera de elenco en la obra El Divorcio del Año (Foto: Instagram).

Y concluyó: "Te amo para siempre. Nunca quiero dejar de sentir que estás. Debés estar abrazada a Jorge, tanto lo nombrabas. Te amo infinito. Te voy a extrañar todos los días“.

LO ÚLTIMO QUE SE SABE DE LA MUERTE DE ERNESTINA PAIS

Según informaron fuentes policiales, conducía un Honda City negro cuando intentó cruzar el paso a nivel ubicado en Sáenz Peña y El Cano, correspondiente al ramal Tren de la Costa del ferrocarril Mitre, pese a que la barrera estaba baja. El tren impactó sobre el lado del conductor y la periodista falleció como consecuencia del violento choque. Era la única ocupante del vehículo.

El auto de Ernestina Pais tras el accidente.

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