Después de una primera temporada, “Casa 7: No soy yo, sos vos” regresó al Vera Vera Teatro (Vera 108, CABA) con una propuesta que se mete de lleno en la intimidad de los vínculos amorosos.

Escrita y dirigida por Ludmila Zalazar, la obra estrenó su segunda temporada el sábado 15 de agosto a las 20:00, con funciones programadas para los sábados 15, 22 y 29 de agosto y el 5 de septiembre. Las entradas se consiguen a través de Alternativa Teatral.

La historia sigue a Paula y Sebastián, una pareja que transita el amor, el miedo y la necesidad de ser vistos.

No soy yo, sos vos

En un espacio cotidiano que se transforma en un territorio mental, la puesta en escena revela pensamientos, silencios y deseos, mostrando cómo una relación puede ser refugio, laberinto y trampa al mismo tiempo.

Un dispositivo escénico que expone lo oculto

La obra utiliza un formato coral para separar lo que los personajes dicen, lo que piensan y lo que deciden mostrar.

Esa convivencia entre lo íntimo y lo expuesto permite al público adentrarse en las distintas capas de un vínculo amoroso, donde la ansiedad, las inseguridades y el miedo a perder al otro terminan moldeando la realidad.

El dispositivo escénico ideado por Zalazar invita a reflexionar sobre cómo los pensamientos y las emociones no expresadas pueden afectar una historia de amor.

La propuesta pone en primer plano la tensión entre lo que se calla y lo que se muestra, y cómo esa dinámica puede transformar la vida en pareja.

El elenco y la propuesta de “Casa 7”

El elenco está integrado por Santiago Almada Luyden, Julia Concilio, Guadalupe Milena Chico, Patricio Ribayzen, Florencia Noelia Rossani y Giovanni Villegas, con la asistencia de dirección de Cristian Chávez.

Juntos, construyen una experiencia teatral donde el lenguaje escénico se convierte en una ventana hacia lo que habitualmente permanece oculto.

“Casa 7: No soy yo, sos vos” propone al espectador sumergirse en los laberintos de la identidad y los vínculos, mostrando cómo el deseo de ser amado y el temor a perder al otro pueden condicionar la manera en que habitamos nuestras relaciones.