La Joaqui se comunicó con sus seguidores a través de un audio en su canal de difusión de Instagram. Con la voz todavía tomada por la emoción, la cantante hizo referencia por primera vez de manera directa a cómo atraviesa el momento posterior a su separación de Luck Ra.
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“Hola, manga de preciosos. Hace mucho no hablamos. Estuve desquiciada. Se me volaron un poco los patitos, pero ya volví”, lanzó la artista. Y sumó, entre risas, una explicación tan disparatada como efectiva: “Ah, Mercurio retrógrado me mató. Me imagino que ustedes también. Mucho movimiento lunar”.
La artista también visitó, horas antes de su audio, un santuario del Gauchito Gil cerca de su barrio, donde compartió una ofrenda en sus redes junto a una reflexión sobre la fe y los momentos difíciles.
LA JOAQUI ANUNCIÓ SU REGRESO A LOS ESCENARIOS EN BUENOS AIRES
Sobre el final del audio, La Joaqui aprovechó para dar una noticia que sus fans venían esperando: anunció que volverá a subirse a un escenario porteño con un show en vivo.
“La semana que viene van a salir a la venta las entradas. Estén atentos porque se los voy a tirar un día antes, pero va a ser la semana que viene. Van a ser muy accesibles para que todos puedan venir”, contó, en un tono que sonó más a reencuentro que a simple anuncio comercial.
El recital está programado para el 30 de octubre en el Complejo C Art Media. “Ay, Dios. Tenemos que explotar el Art Media”, exclamó. “¿Hace cuánto no nos vemos las caras en Buenos Aires?”, cerró.