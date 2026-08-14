La Joaqui se comunicó con sus seguidores a través de un audio en su canal de difusión de Instagram. Con la voz todavía tomada por la emoción, la cantante hizo referencia por primera vez de manera directa a cómo atraviesa el momento posterior a su separación de Luck Ra.

“Hola, manga de preciosos. Hace mucho no hablamos. Estuve desquiciada. Se me volaron un poco los patitos, pero ya volví”, lanzó la artista. Y sumó, entre risas, una explicación tan disparatada como efectiva: “Ah, Mercurio retrógrado me mató. Me imagino que ustedes también. Mucho movimiento lunar”.

La Joaqui habla en un audio de WhatsApp a sus seguidores sobre su separación de Luck Ra Fuente: Instagram / @lajoaqui

La artista también visitó, horas antes de su audio, un santuario del Gauchito Gil cerca de su barrio, donde compartió una ofrenda en sus redes junto a una reflexión sobre la fe y los momentos difíciles.

“Al final del día, soy una persona tan común y corriente como cualquiera, transitando un desamor con todo lo que eso implica: días buenos, días difíciles y muchas emociones”, escribió La Joaqui

LA JOAQUI ANUNCIÓ SU REGRESO A LOS ESCENARIOS EN BUENOS AIRES

Sobre el final del audio, La Joaqui aprovechó para dar una noticia que sus fans venían esperando: anunció que volverá a subirse a un escenario porteño con un show en vivo.

“La semana que viene van a salir a la venta las entradas. Estén atentos porque se los voy a tirar un día antes, pero va a ser la semana que viene. Van a ser muy accesibles para que todos puedan venir”, contó, en un tono que sonó más a reencuentro que a simple anuncio comercial.

La artista también visitó, horas antes de su audio, un santuario del Gauchito Gil

El recital está programado para el 30 de octubre en el Complejo C Art Media. “Ay, Dios. Tenemos que explotar el Art Media”, exclamó. “¿Hace cuánto no nos vemos las caras en Buenos Aires?”, cerró.