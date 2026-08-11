Tini Stoessel confirmó que se casa con Rodrigo de Paul a través de un posteo en sus redes sociales en el que mostró cómo avanzan con los preparativos de su casamiento y La Joaqui fue una de las primeras en reaccionar a la publicación.

Si bien el posteo se llenó de mensajes de amigos y fans, hubo uno que llamó especialmente la atención: el de La Joaqui. La cantante comentó directamente en el posteo de la artista: “Dios, Dios, Dios, contando los días para verte vestida de blanco”, mensaje que no pasó inadvertida entre sus seguidores.

El comentario de La Joaqui a Tini Stoessel tras la confirmación de su casamiento con Rodrigo de Paul (Foto: Instagram/@tinistoessel).

Es que La Joaqui se separó recientemente de Luck Ra, con quien en distintas oportunidades expresó sus deseos de llegar al altar, incluso en las declaraciones que dio a los medios una vez terminada su relación. Por eso, su mensaje para Tini se produjo en medio de una etapa personal marcada por un reciente cambio sentimental.

“Yo quería casarme. Yo estaba muy enamorada, pero no nos dio el timing. Y también está bien”, había dicho en Luzu TV.

CUÁNDO SE CASAN TINI STOESSEL Y RODRIGO DE PAUL

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul ya comenzaron a transitar una de las etapas más importantes de su relación: los preparativos para su casamiento. La cantante compartió en sus redes sociales un adelanto de todo lo que está viviendo mientras se prepara para dar el “sí, quiero” junto al futbolista, y aseguró que durante mucho tiempo soñó con este momento.

Por el momento, Tini y De Paul no confirmaron públicamente la fecha exacta de la boda, aunque según trascendió, la fecha del gran día sería el 19 de diciembre del 2026, según expresó la misma Susana Giménez, lo que genera una enorme expectativa entre sus fanáticos.

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