Una bomba explotó en la familia de Tini Stoessel, en momentos en que está en París para prepararse el vestido de novia, cuando el 19 de diciembre se case con Rodrigo De Paul en Exaltación de la Cruz.

“Todo comienza en el Mundial, cuando ella siempre estaba con algunos amigos, su seguridad, pero no se veía a su mamá ni a su papá cerca”, arrancó Paula Varela.

De ahí que “empezó a llamar la atención” que su padre, Alejandro Stoessel, su madre, Mariana Muzlera ni su hermano, Francisco, asistieran a los partidos con ella como en ocasiones anteriores.

Tini Stoessel en París. (Foto: @tinistoessel)

“La mamá vive en Miami y subía constantemente historias a sus redes sociales mirando el Mundial desde una tele en su hermosa casa”, precisó la periodista.

Mariana Muzlera y sus hijos, Tini y Fran Stoessel. (Foto: @tinistoessel)

Entonces aclaró: “Hace un tiempo ya que está distanciada de ambos padres. Si bien Alejandro y Mariana están separados, siguen funcionando como familia y como contención”.

“Es una distancia con los dos papás, totalmente a conciencia. Obviamente la tiene triste, pero que ella está como muy firme en mantener esta distancia. El contacto es que es cero”, enfatizó.

El rol de Francisco Stoessel y de Rodrigo de Paul

(Foto: Instagram /fransteossel, rodridepaul)

Ante esta situación que se filtró desde el entorno de Tini, lo que se deslizó es que “Fran es el mediador” entre su hermana y sus papás.

Por otra parte, “Rodrigo de Paul no se mete” en el conflicto de Tini Stoessel con sus papás.