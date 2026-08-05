La situación de Facundo Moyano ante la Justicia podría complicarse mucho en las próximas horas, ya que todo quedó en manos de Candela Ariazu.

Según Ignacio González Prieto, el panorama del exdiputado empeoraría “si la chica hace una declaración totalmente distinta a lo que le dijo la policía”.

“Si viene y dice, yo no consumía drogas y empecé a consumir con él. Él me suministraba drogas. Da algún detalle de dónde llega la droga”, continuó invitado a Puro Show.

Candela Arizaga (foto de Instagram)

“Si habla de una situación de presión psicológica, amenazas, lesiones, violencia de género, etc. Ahí cambia todo”, aseguró.

Qué dijo Candela Ariazu sobre Facundo Moyano

Y si bien el fiscal imputó a Moyano por violencia de género y privación ilegítima de la libertad, lo cierto es que por estas horas Facundo recuperó la libertad y hasta podría quedar absuelto, siempre y cuando Arizaga no inste la acción penal.

Lo cierto es que Candela Arizaga contó que la relación con Facundo Moyano comenzó hace dos años, pero que se afianzó en enero.