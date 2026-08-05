Luego de que Candela Arizaga quedara en el centro de la escena por un episodio ocurrido en la casa de Facundo Moyano, que actualmente es investigado por la Justicia, L-Gante rompió el silencio y habló de su expareja.

En diálogo con Puro Show (eltrece), el cantante aseguró que lo que trascendió en los medios lo sorprendió y recordó cómo era la rutina de Candela durante el tiempo que convivieron. Además, reveló que intentó comunicarse con su entorno para saber cómo se encontraba.

El video de Candela Arizaga escapando desnuda del edificio de Facundo Moyano (Fotos de Instagram)

Qué dijo L-Gante sobre Candela Arizaga

Consultado sobre las versiones que circularon tras el episodio, L-Gante explicó que solo conocía la información difundida públicamente.

“Vi lo que yo he llegado a ver, a escuchar. Fue más que nada lo de los medios. Yo la conozco a ella y me sorprenden esas palabras que se dicen o que se rumorean porque conviví con ella mucho tiempo”, aseguró.

El artista remarcó que, durante la relación, veía a Candela llevar una vida saludable.

“Vivíamos en la misma casa. Ella tenía una rutina de gimnasio, todo muy sano, así que me sorprende y no creo bastante de esa parte”.

Cuando le preguntaron si alguna vez la había visto consumir drogas, respondió:

“En mi memoria, hasta ahora no, no te lo podría confirmar”.

“Espero que esté rodeada de un ambiente sano”

Durante la entrevista, L-Gante evitó hacer especulaciones sobre lo sucedido y prefirió enviarle un mensaje de apoyo.

“Por lo que he visto, me ha parecido todo muy loco. Lo que sí sé, al conocerla a ella, es que es una chica que va para el frente, que si tiene que decir algo lo va a decir”.

Y agregó:

“Espero y le deseo que siempre esté rodeada de un ambiente sano, que sea cómodo para ella y que sea algo despreocupante para su familia y la gente que la quiere”.

Mirá el documento de DDM.

Qué dijo L-Gante de Mafia, el perro que le regaló a Candela

Otro de los temas que surgieron en la entrevista fue la situación de Mafia, el perro que L-Gante le había regalado a Candela y que también apareció mencionado en las primeras informaciones sobre el episodio.

El cantante contó que se preocupó al enterarse de la noticia y buscó saber cómo estaban tanto Candela como la mascota.

“He hablado con allegados a ella y me comentaron que está muy bien. Como es una persona que conozco, me preocupó y traté de comunicarme para ver si precisaba algo”.

Sobre el perro, explicó: “Mafia era mi perro. Quedó a cargo de ella porque le tiene mucho cariño a los animales. Al principio pensé que se había escapado el perro y ella había salido a correrlo”.

Mientras avanza la investigación para determinar qué ocurrió durante el episodio en la casa de Facundo Moyano, las declaraciones de L-Gante aportan su mirada sobre el estado y la personalidad de quien fue su pareja, aunque evitó sacar conclusiones sobre un caso que continúa siendo investigado por la Justicia.