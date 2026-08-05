Luego de que Candela Arizaga quedara en el centro de la escena por un episodio ocurrido en la casa de Facundo Moyano, que actualmente es investigado por la Justicia, L-Gante rompió el silencio y habló de su expareja.
En diálogo con Puro Show (eltrece), el cantante aseguró que lo que trascendió en los medios lo sorprendió y recordó cómo era la rutina de Candela durante el tiempo que convivieron. Además, reveló que intentó comunicarse con su entorno para saber cómo se encontraba.
Qué dijo L-Gante sobre Candela Arizaga
Consultado sobre las versiones que circularon tras el episodio, L-Gante explicó que solo conocía la información difundida públicamente.
“Vi lo que yo he llegado a ver, a escuchar. Fue más que nada lo de los medios. Yo la conozco a ella y me sorprenden esas palabras que se dicen o que se rumorean porque conviví con ella mucho tiempo”, aseguró.
El artista remarcó que, durante la relación, veía a Candela llevar una vida saludable.
“Vivíamos en la misma casa. Ella tenía una rutina de gimnasio, todo muy sano, así que me sorprende y no creo bastante de esa parte”.
Cuando le preguntaron si alguna vez la había visto consumir drogas, respondió:
“En mi memoria, hasta ahora no, no te lo podría confirmar”.
“Espero que esté rodeada de un ambiente sano”
Durante la entrevista, L-Gante evitó hacer especulaciones sobre lo sucedido y prefirió enviarle un mensaje de apoyo.
“Por lo que he visto, me ha parecido todo muy loco. Lo que sí sé, al conocerla a ella, es que es una chica que va para el frente, que si tiene que decir algo lo va a decir”.
Y agregó:
“Espero y le deseo que siempre esté rodeada de un ambiente sano, que sea cómodo para ella y que sea algo despreocupante para su familia y la gente que la quiere”.
Qué dijo L-Gante de Mafia, el perro que le regaló a Candela
Otro de los temas que surgieron en la entrevista fue la situación de Mafia, el perro que L-Gante le había regalado a Candela y que también apareció mencionado en las primeras informaciones sobre el episodio.
El cantante contó que se preocupó al enterarse de la noticia y buscó saber cómo estaban tanto Candela como la mascota.
“He hablado con allegados a ella y me comentaron que está muy bien. Como es una persona que conozco, me preocupó y traté de comunicarme para ver si precisaba algo”.
Sobre el perro, explicó: “Mafia era mi perro. Quedó a cargo de ella porque le tiene mucho cariño a los animales. Al principio pensé que se había escapado el perro y ella había salido a correrlo”.
Mientras avanza la investigación para determinar qué ocurrió durante el episodio en la casa de Facundo Moyano, las declaraciones de L-Gante aportan su mirada sobre el estado y la personalidad de quien fue su pareja, aunque evitó sacar conclusiones sobre un caso que continúa siendo investigado por la Justicia.