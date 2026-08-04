Después de que se conociera la versión sobre un embargo por 2.745.000 dólares sobre la conocida “casa de los sueños”, Mauro Icardi reaccionó con un explosivo descargo en sus redes sociales.

A través de una historia de Instagram, el delantero cuestionó con dureza la medida judicial que trascendió en las últimas horas y apuntó directamente contra el juez que interviene en la causa, dejando en claro que apelará cualquier resolución: “Por acá leyendo de embargos me pregunto ¿Se lleva porcentaje el señor juez Hagopián por la herencia en vida de 3 millones de dólares que pretende para contentar a sus ‘amigas’?”, lanzó.

Luego negó que existan argumentos para justificar la medida: “Los fundamentos del supuesto embargo, ¿cuáles serían? Ninguno, no tiene. Me da pie solito para la apelación”, aseguró.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi)

Lejos de bajar el tono, también cuestionó el accionar de la Justicia: “¿Hasta cuándo vamos a seguir teniendo estos mamarrachos en la Justicia? Seguramente la Cámara esta vez no va a dudar tanto para sacar del medio a un incompetente que manifiesta tanta parcialidad”, escribió.

En el tramo final de su publicación, Icardi volvió a referirse a las elevadas cifras que, según él, se reclamaron durante el proceso judicial: “Se quedaron con ganas de los 250.000 euros por mes para la señora, los 130.000 euros para las nenas y los 100.000 mensuales por el divorcio. Necesitan rascar de algún lado”, disparó.

Por último, cerró con una advertencia que volvió a alimentar el enfrentamiento judicial con Wanda Nara: “Les mando un beso, sigan probando. Cuánto más pidan acá, más pido en la Justicia italiana de lo que me tienen que restituir. A buen entendedor, pocas palabras”, concluyó.

¡Enojadísimo!

Mauro Icardi: “Por acá leyendo de embargos me pregunto ¿Se lleva porcentaje el señor juez Hagopián por la herencia en vida de 3 millones de dólares que pretende para contentar a sus ‘amigas’?”.

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ASEGURAN QUE EMBARGARON LA “CASA DE LOS SUEÑOS” DE MAURO ICARDI: EL DOCUMENTO QUE SACUDIÓ EL ESCÁNDALO CON WANDA NARA

Un nuevo capítulo se suma a la feroz batalla judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi. En las últimas horas, la periodista Naiara Vecchio sorprendió al publicar en sus redes sociales un documento que, según afirmó, acredita un embargo millonario contra el delantero.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), la comunicadora aseguró que el futbolista fue embargado por 2.745.000 dólares y explicó que la medida estaría destinada a garantizar el pago de los alimentos futuros de las dos hijas que tuvo con Wanda Nara hasta que ambas alcancen la mayoría de edad.

“Exclusivo: Mauro Icardi embargado por 2.745.000 USD en la casa de los sueños por alimentos futuros hasta la mayoría de edad de sus hijas con Wanda Nara”, escribió Naiara junto a la imagen de una supuesta constancia de registración de asientos emitida en la provincia de Buenos Aires.

Foto: Captura de X (@NaiVecchio) Por: Fabiana Lopez

En el mismo mensaje, la periodista agregó que “la Justicia falló a favor tras el pedido de medida cautelar de la abogada Ana Rosenfeld del artículo 550 del Código Civil y Comercial”, vinculando la resolución con la estrategia legal impulsada por la histórica representante de Wanda.

La publicación estuvo acompañada por la fotografía de un documento judicial que muestra la inscripción de un embargo sobre un inmueble y que rápidamente comenzó a viralizarse en las redes sociales, donde generó un intenso debate entre quienes siguen de cerca el conflictivo enfrentamiento entre Wanda e Icardi.

Naiara Vecchio: “Exclusivo: Mauro Icardi embargado por 2.745.000 USD en la casa de los sueños por alimentos futuros hasta la mayoría de edad de sus hijas con Wanda Nara”.

Mientras tanto, el conflicto judicial entre la expareja sigue sumando nuevos capítulos y cada movimiento genera una fuerte repercusión tanto en la Justicia como en las redes sociales, donde cada novedad se convierte en tema de conversación.