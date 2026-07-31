Antes del inminente fallo de la Justicia Italiana a favor de Wanda Nara, Mauro Icardi expresó en sus redes sociales un extenso comunicado en el que apuntó contra las estrategias judiciales de su exesposa, denunció el impacto psicológico que sufren sus hijas y reclamó por sus derechos como padre.

En su descargo, el delantero manifestó su profunda preocupación por la situación que atraviesan sus hijas, denunciando cómo cambió el entorno de las menores en medio del conflicto judicial.

El deportista manifestó que las nenas “pasaron de ser niñas felices, criadas diariamente por su padre, con una vida estable, amor, rutina y contención, a ser expuestas a exclusiones, operativos policiales, interrogatorios ante un juez, escribano y el Ministerio Público Tutelar”.

El extenso descargo de Mauro Icardi antes de conocerse el fallo de la Justicia Italiana que permite que Wanda Nara y sus hijas puedan volver a la Argentina (Foto: Instagram).

Asimismo, cuestionó fuertemente la distancia física impuesta y la sobreexposición: “Pasaron de una infancia normal a vivir bajo una exposición permanente, a ser alejadas de su padre, a tener que verlo únicamente en un cuarto del MPT, y a cargar con un daño que ningún niño debería soportar”,

Al tiempo que citó peritajes al señalar que “los propios informes psicológicos son contundentes: fueron diagnosticadas como ‘rotas psicológicamente’ y con un lenguaje de adulto implantado por su madre”.

EL FIRME PEDIDO DE MAURO ICARDI EN MEDIO DE SU GUERRA CON WANDA NARA

Por otro lado, el delantero hizo un firme llamado a priorizar el bienestar infantil e interpeló los argumentos sobre el arraigo de las niñas en el país. “Ningún conflicto entre adultos puede justificar semejante nivel de sufrimiento para dos niñas. Ninguna estrategia judicial, mediática o personal debería estar por encima de su bienestar”.

Para concluir, cuestionó la justificación de que las menores “extrañan su país” o “su vida en Argentina” apelando a un argumento legal: “No podés construir derechos sobre un hecho ilícito ni trasladar el centro de vida de un hijo sin el consentimiento del otro progenitor. Eso constituye un hecho ilícito”, rematando su mensaje con la consigna: “LOS PADRES TAMBIÉN TENEMOS DERECHOS”.

EL FALLO DE LA JUSTICIA ITALIANA A FAVOR DE WANDA NARA

Luego de este comunicado de Mauro Icardi, Wanda Nara sorprendió en sus redes sociales al publicar la decisión de la justicia italiana respecto de la vuelta de sus hijas a la Argentina.

A través de una historia de Instagram, Wanda compartió un contundente mensaje para comunicar el resultado de la audiencia:“La jueza italiana acaba de resolver a favor de mis hijas, no se necesita el consentimiento del padre para tener el pasaporte y volver a la Argentina. Se hizo justicia también en Italia”.

La Justicia italiana dio un paso decisivo y Wanda Nara podrá regresar a Argentina con sus hijas (Foto: Instagram).

“Tendrán solo la firma de la madre para tener el pasaporte que les ‘robaron’. Pronto volvemos a casa”, escribió junto a la bandera argentina después de varios días de máxima tensión con el delantero por la situación de sus nenas.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.