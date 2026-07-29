La guerra de Mauro Icardi contra Wanda Nara parece no terminar más. Esta vez, el foco no está puesto en un nuevo cruce entre la expareja, sino en una decisión del futbolista que promete generar repercusiones: según revelaron en El Diario de Mariana, el futbolista denunció a la jueza que lleva adelante la causa familiar ante el Consejo de la Magistratura por presunto abuso de poder.

La información fue dada a conocer durante el programa, donde explicaron que la presentación apunta contra la magistrada que recientemente dispuso medidas que afectan al delantero, entre ellas la prohibición de salir del país: "Mauro Icardi acaba de denunciar a la jueza argentina en el Consejo de la Magistratura por el delito de abuso de poder“, anunciaron al aire.

Tras conocerse la noticia, el abogado Mauricio D’Alessandro dio su opinión sobre la decisión de Icardi y cuestionó el camino elegido para impugnar la actuación de la magistrada: "Cuando a las personas no les gustan las resoluciones de los jueces van al Consejo de la Magistratura y le clavan una denuncia. No me parece“, sostuvo.

Mauro Icardi (Foto: redes sociales).

Luego explicó cuál considera que es el procedimiento correcto para cuestionar un fallo judicial: "Las decisiones de los jueces no están para ser revisadas por el Consejo de la Magistratura, sino por la alzada y, eventualmente, por la Corte Suprema“, remarcó.

Además, dejó en claro que, a su entender, no existen elementos para sostener una acusación contra la jueza: "No me parece que la jueza haya tenido algún tipo de problema“, afirmó.

Las declaraciones reavivan el fuerte conflicto judicial que mantienen Mauro Icardi y Wanda Nara por sus hijas, una disputa que en los últimos días sumó nuevos cruces públicos y que ahora incorpora un nuevo frente: la denuncia presentada por el futbolista contra la jueza que interviene en la causa.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EL DESESPERADO PEDIDO DE WANDA NARA EN MEDIO DE SU GUERRA CON MAURO ICARDI: “NUESTRAS HIJAS ESTÁN SUFRIENDO”

La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo y explosivo capítulo. En medio del conflicto judicial y familiar que mantienen desde hace meses, la conductora utilizó sus historias de Instagram para publicar un fuerte descargo en el que volvió a cuestionar al futbolista por la situación que atraviesan las hijas que tienen en común.

En el primero de los mensajes, Wanda aseguró que, mientras Icardi disfrutaba de un cumpleaños infantil (en referencia a Amancio, el hijo que Eugenia “la China” Suárez tiene con Benjamín Vicuña), las nenas estaban atravesando un difícil momento: “Mientras Mauro está de cumpleaños infantil, nuestras hijas están sufriendo. Están pidiendo volver al colegio el 3 de agosto”, escribió.

En la misma publicación expresó su deseo de que las menores puedan reencontrarse con su familia y cerró con una frase cargada de reproche: “Confío en que pronto vuelvan a casa con sus hermanos. Odiás a la madre, castigás a tus hijas”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

Pero eso no fue todo. Minutos después, Wanda redobló la apuesta con otro posteo en la que dio más detalles sobre el conflicto y volvió a cuestionar las decisiones de Icardi: “Mis hijas quieren volver. Sus hermanos también. El colegio las espera”, lanzó, antes de remarcar que ella trabaja en la Argentina y que Mauro también se encuentra en el país.

Además, hizo referencia a la situación judicial del futbolista y planteó una serie de preguntas dirigidas a él: “El padre está en Argentina sin trabajo y con prohibición de salir del país. ¿Cuál es el castigo que el padre nos quiere dar? Deberíamos estar en Turquía, según él, pero ni él está en Turquía. ¿Por qué odia tanto el país donde nació?”.

Sobre el final del mensaje, Wanda aseguró que sus hijas le piden al futbolista que firme la documentación necesaria para poder viajar y lanzó una grave acusación: “No le alcanza con escuchar llorar a sus hijas pidiéndole que les firme el pasaporte. Si no nos hubieran robado, estaríamos ya en Argentina. ¿Quién ayuda a mis hijas?”, concluyó, a flor de piel.